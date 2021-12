Congo-Kinshasa: Directeur Provincial de la CNSS/Kongo Central' - Trophée Kongo" - Christian Ntungila nominé "Prix de la sécurité sociale"

C'est après des investigations et sondages de grande envergure que la coordination du Trophée Kongo se fait le devoir d'honorer, le vendredi 3 décembre 2021, au centre culturel Roméo Golf, des dignes filles et fils congolais qui se distinguent dans leur savoir-faire dans différents domaines, au service de la République démocratique du Congo.

Parmi les 32 primés de la 4ème édition du Trophée Kongo, Christian Ntungila, a été nominé "Prix de la Sécurité sociale", symbole de la grandeur. Selon Papy Nzinga Mananga, Coordonnateur du prestigieux trophée Kongo, le choix porté sur les heureux lauréats est la preuve de leur incarnation des valeurs qui sont des sources d'inspiration pour les générales futures.

Christian Ntungila, Directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) dans la province du Kongo Central, fait partie de ces personnes qui ont excellé dans leurs professions et a un parcours élogieux dans le domaine de la sécurité sociale. Il a ainsi éblouie les investigateurs du Trophée Kongo par ses actions à impact visible dans la province du Kongo central et à Kinshasa. Un homme plein d'empathie et chercheur sur les questions de la sécurité sociale. Pour ce Juriste, la Sécurité sociale est l'expression de la solidarité dans une société. Elle revêt la facette de la solidarité interrégionale entre les vieux, les jeunes, les plus jeunes mais, aussi avec l'avenir.

Rassembleur et bon leader, Christian Ntungila prône toujours que la solidarité soit également entre les classes sociales, riches, pauvres, travailleurs et non travailleurs. Voilà pourquoi, il fournit d'énormes efforts pour soutenir les faibles. Ancien président nationale de la délégation syndicale et représentant du personnel au comité de gestion de la CNSS de 2009 à 2013, il ne cesse de porter la question de la sécurité sociale pour répondre aux attentes de tous les citoyens qui ont servi la République démocratique du Congo.

Emotion

"C'est un sentiment de joie, d'émotion et de reconnaissance à Dieu, parce que c'est le Seigneur Jésus qui est le maître de temps et de circonstances. Sans lui, on ne serait pas en mesure d'être là tous. Ma joie étant grande parce, c'est ce soir que je me suis rendu compte que les petites choses que nous faisons sont suivies, observées par les autres et leur plaisent. Je considère donc ce trophée comme un défi à faire mieux pour l'avenir et non un couronnement. A continuer à servir les autres par mon travail et mon dévouement.

Mes réflexions à cette heure vont dans tous les sens, mais je crois que ce trophée vient de donner un tournant à ma vie professionnelle et ma vie sociale. Très bientôt vous aurez de mes nouvelles, des orientations que je suis en train de prendre pour davantage servir le Congo", s'est-il exprimé en présence de son Père, le Docteur Ntungila.

S'adressant aux amoureux du travail, Christian Ntungila leur a demandé de travailler davantage car, c'est le travail qui est la mère. C'est dire que son trophée est un résultat du travail, une reconnaissance du travail. Ce trophée est, également, l'incitation au travail. A mieux faire, à toujours mieux faire.

"La culture Kongo d'abord, elle est historique. Elle est millénaire. Le peuple Kongo est un peuple noble, valeureux. Un peuple intègre et plein de bonnes manières. Un peuple modèle. C'est vrai que tous les peuples ont des vertus, mais le peuple Kongo particulièrement en a beaucoup. Il a même donné son nom à toute la nation. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est Dieu qui a voulu ainsi.

Notre culture si elle est mal connue, les problèmes sont à plusieurs niveaux. Moi, je ne condamne pas nos parents, ni les parents de nos parents. Mais je dis toujours que les responsabilités sont partagées. Si je prends le simple exemple que ma génération ne parle que très peu, c'est vrai que ça peut être le fait que les parents ne nous l'ont pas transmise, mais aussi notre propre paraisse parce que si on avait fait un effort d'apprendre, on allait apprendre", a-t-il conclu.

Parcours élogieux

Depuis 2001, Christian Ntungila a été toujours au service de la Caisse nationale de sécurité sociale en étant Secrétaire particulier du directeur générale adjoint en 2001 ; en 2004, Assistant juridique ; en 2005, 1er Assistant au secrétariat des organes statutaires (Comité de gestion et conseil d'administration) ; 2009-2013, Président national de la Délégation syndicale et Représentant du personnel au comité de gestion ; 2014, sous-directeur juridique à la direction générale ; 2015, sous-directeur technique de la direction provinciale de Boma ; 2016-2017, Sous-directeur chargé des baux et loyer au service de la gestion immobilière à Kinshasa et, actuellement, Directeur Provincial depuis 2008.

D'ailleurs, il a déjà publié deux livres, à savoir : "la sécurité sociale en RDC : évolution et perspectives du régime général (Tome) ; "le Financement alternative de la sécurité sociale pour améliorer les prestations". Un autre livre est en voie de paraître. Il s'agit : " les régimes particuliers et spéciaux de la sécurité sociales en RDC".

Formations

Licencié en Droit à l'Université de Kinshasa, Christian Ntungila est détenteur de plusieurs brevets. Notamment, en gestion des conflits à l'école nationale de notariat (2019) ; sur les lignes directrices de l'Association internationale de sécurité sociale en matière de bonne gouvernance (Paris en 2019) ; sur le recouvrement en gestion immobilière et investissement des fonds de sécurité sociale à Ouagadougou en 2018 ; en Droit OHADA à Kinshasa ; formation sur la santé et sécurité au travail en Italie etc.

Quid du trophée Kongo

Le Trophée Kongo est un label socioculturel qui prône la méritocratie dans divers domaines entrepris par des personnes tant physiques que morale. Ainsi, il encourage tout celui qui a excellé dans son secteur professionnel.

" Nous décernons à tous les lauréats de chacune de nos éditions un prix symbolique dit Trophée Kongo, pour marquer dans le temps et dans l'espace leurs prouesses et méritocraties par excellence relativement à leurs parcours élogieux ainsi que leurs actions et impacts sur terrain", a précisé Papy Nzinga Mananga qui est déjà à la 4ème édition du Trophée Kongo.