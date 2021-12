Congo-Kinshasa: Lomami - 2 morts et 4 blessés dans un accident de circulation routière

2 morts et 4 blessés dans un accident de circulation routière. C'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit ce lundi 29 novembre 2021, sur l'axe Mwene-ditu-Luputa à la hauteur de la cité de Tshilomba et le village Tshikala à plus de 10 Km de la ville ferroviaire de Mwene-ditu dans le territoire de Luilu, en province de Lomami.

En effet, 2 motos roulant à vive allure, en directions opposées, sont entrées en collision. Ce qui a causé deux morts dont un motocycliste et un bébé, ainsi que quatre blessés, explique un témoin rencontré sur le lieu du drame.

"Il y a une moto qui quittait Mwene-ditu vers Luputa et l'autre moto qui quittait Luputa vers la ville de Mwene-ditu transportant les clients. Ces deux motos sont entrées en collision entre Tshilomba et Tshikala, il y a eu deux morts dont un étudiant de G3 droit à l'université de Mwene-ditu qui se faisait conducteur et un bébé. Il y a aussi 4 blessés graves", a explique un habitant de cette cité.

La même source précise que parmi les quatre blessés graves figurent l'autre motocycliste et trois clients. Les deux engins ont été aussi endommagés. Les blessés ont été acheminés en urgence à Mwene-ditu pour les soins médicaux.