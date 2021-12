Maroc: Des spécialistes en médecine débattent à Casablanca de la réadaptation à l'effort en post-Covid-19

Des spécialistes en médecine physique et de réadaptation se sont réunis, samedi à Casablanca pour débattre de la problématique liée à la réadaptation à l'effort en post-Covid-19.

Ce rendez-vous scientifique, organisé à l'initiative de la Société marocaine de médecine physique et réadaptation (SOMAREF), a réuni des médecins de différents secteurs universitaires, publics et libéral venant de différentes régions du Royaume pour discuter des complications fonctionnelles de la Covid-19, particulièrement le syndrome de désadaptation à l'effort qu'elle occasionne.

A cette occasion, les participants ont plaidé pour la mise en place de protocoles de rééducations au profit de ces patients, selon l'état de chacun.

Mustapha Boutbaoucht, médecin anesthésiste, réanimateur et spécialiste en médecine de la douleur a passé en revue, lors de cette rencontre, de nouveaux méthodes scientifiques et médicinales en vue d'atténuer l'impact de la douleur chez les patients, particulièrement ceux ayant souffert de la Covid-19. Il a également indiqué, dans une déclaration à la MAP, que ces nouvelles méthodes permettront aux patients de bénéficier de séances de rééducation dans des conditions optimales et sans douleur.

Pour sa part, le chef du service de la médecine physique et de Réadaptation du CHU Ibn Roch, Abdellatif Fatimi, a fait savoir, dans une déclaration similaire, que la SOMAREF, créée en 1993, a décidé d'organiser cette rencontre pour examiner et échanger sur des méthodes et solutions innovantes aux profit des patients qui rencontrent des difficultés physiques et de réadaptation après la guérison.

Il a, en outre, insisté sur la nécessité de traiter chaque patient selon les maladies dont il souffre et les symptômes qu'il présente. La SOMAREF oeuvre pour l'amélioration des conditions d'exercice de la rééducation fonctionnelle de la médecine Physique et de réadaptation, pour optimiser les prestations et prévenir certaines dégradations fonctionnelles pouvant survenir dans certaines pathologies chroniques.