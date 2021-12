Maroc: Les prix du locatif suivent une tendance haussière

La demande de location d'appartements et de villas en hausse au troisième trimestre 2021

L'indice des prix locatifs des appartements meublés maintient sa tendance haussière au troisième trimestre 2021, après avoir enregistré une hausse de 2 points au deuxième trimestre 2021.

Cette évolution intervient après une stabilité de l'indice des prix locatifs des appartements meublés, observée au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre de cette année, selon les données recueillies par Mubawab.

Dans la nouvelle édition de son Tensiomètre locatif, la plateforme immobilière rapporte que l'indice des prix locatifs des appartements vides a, en revanche, gardé la même tendance au troisième trimestre 2021 et gagné 4 points par rapport à son antécédent.

Après la stabilité observée au cours du deuxième trimestre 2021, l'indice des prix de location des villas meublées a, pour sa part, enregistré un bond de 7 points au titre du troisième trimestre, "tandis que l'indice des prix de location des villas vides a connu une hausse de 3 points", a indiqué Mubawab.

Dans son dernier Tensiomètre locatif, qui retrace la dynamique du marché de la location longue durée au niveau national, la plateforme digitale rapporte qu'un appartement vide se loue, en moyenne, à 7 500 DH par mois au Maroc.

D'après les observations du site leader de l'immobilier au Maroc, "l'on constate une hausse de +3% en glissement trimestriel et une baisse de -1% en glissement annuel".

Dans son rapport, il est aussi indiqué qu'"un appartement meublé se loue, en moyenne, à 8 200 DH par mois". Mubawab constate en revanche "une baisse de -1% en glissement trimestriel et une stabilité en glissement annuel", a fait savoir la plateforme.

Du côté des villas, les dernières observations indiquent qu'"une villa vide se loue, en moyenne, à 23 800 DH par mois et l'on note une hausse de respectivement 5% et 3% en glissement trimestriel et glissement annuel", a par ailleurs relevé le site spécialisé dans les annonces immobilières.

Toujours selon Mubawab, "une villa meublée se loue, en moyenne, à 26 100 DH par mois et l'on enregistre un bond de 10% en glissement trimestriel et une hausse de +7 % en glissement annuel".

Dans son Tensiomètre locatif, Mubawab s'est également intéressé à l'évolution des superficies et des prix dans les villes.

Ainsi, après la stabilité observée sur les superficies au deuxième trimestre 2021, il ressort que la moyenne des superficies au troisième trimestre de l'année en cours a accusé une baisse d'un m² en glissement trimestriel et de -8m² en glissement annuel.

Quant à la demande, les données analysées montrent qu'elle est passée "de 48% à 50% d'appartements avec balcon ou terrasse, et de 58% à 70% de villas avec piscine".

Commentant l'évolution des prix dans les villes, en ce qui concerne le segment des appartements proposés vides à la location, la plateforme relève que les loyers les moins chers se trouvent dans les villes de Khouribga, Azrou et Oujda et qu'ils se chiffrent respectivement à 1 900, 2 000 et 2 500 Dh.

S'agissant des loyers les plus chers, les données montrent que ceux-ci "se situent toujours dans les villes de Bouskoura, Rabat et Casablanca, avec respectivement 9 900, 9 800 et 7 950 Dh".

Selon la dernière édition du Tensiomètre locatif de Mubawab, les villas les plus onéreuses se trouvent à Casablanca (31 000 Dh), Rabat (29 300 Dh) et Bouskoura (25 100 Dh), tandis que celles les moins chères se situent à M'diq (5 600Dh), Meknès (7 000 Dh) et Essaouira (10 300 Dh).

Dans son analyse, il apparait par ailleurs que les dix quartiers stars dans la location longue durée de logements au cours ce même trimestre sont : Agdal (Rabat), Guéliz (Marrakech), Maârif (Casablanca), Aïn Sebâa (Casablanca), Ryad (Rabat), Centre-ville (Rabat), Bouskoura, Dar Bouazza, Sidi Maarouf (Casablanca) et Gauthier (Casablanca).

Après un bond de +15% enregistré au troisième trimestre par rapport au précédent, il apparait que la demande garde la même tendance.

"Le ratio offre/demande sur Mubawab.ma a connu une légère hausse en passant de 3,43 à 3,72, en moyenne, au niveau national", d'après la plateforme immobilière précisant que ce ratio représente le potentiel de croissance existant dans chaque zone.

Alain Bouithy