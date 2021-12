Maroc: Le Onze national annonce la couleur d' entrée

Victoire avec l' art et la manière devant l'EN palestinienne

Pour une parfaite entame, ç'en est bien une. Pour le compte de sa première sortie du groupe C de la Coupe arabe des nations de football, le Onze national A' n'a pas trop fait dans les détails, surclassant, mercredi au stade d'Al Janoub à Al Wakra, son homologue palestinien sur le large score de 4 à 0.

Ce fut une opposition à sens unique avec une équipe nationale déterminée depuis le début à maîtriser son adversaire du jour. Il a fallu donc attendre la demi-heure de jeu pour voir la situation débloquée suite à un puissant tir des 30 mètres de Mohamed Nahiri qui a trompé la vigilance du keeper palestinien.

L'ouverture du score a fait beaucoup de bien aux poulains de Lhoussine Ammouta qui n'ont pas lâché prise, manœuvrant sur tous les flans en vue de doubler la mise et tuer le match bien avant le retour aux vestiaires.

Scénario que l'EN n'a pu concrétiser mais ce n'était qu'une question de temps. Au cours du second half, les partenaires d'Anas Zniti, bien peinard dans ses cages, n'ont pas manqué de produire du jeu stylé et efficace pour que le résultat soit concluant en fin de compte. Et c'est Abdelilah Hafidi, auteur d'un match plein, qui est parvenu à doubler la mise avant d'aggraver le score respectivement à la 56è et à la 64è minutes. Et pour clore ce festival de buts, c'est le capitaine Badr Benoun qui s'en est chargé, transformant avec succès un penalty (87è) obtenu suite à une faute commise sur Soufiane Rahimi, réserviste de luxe lors de ce match tout comme d'ailleurs Ayman Hassouni, Driss Fettouhi, Mohamed Bammamer et Walid Azarou qui a pu inscrire un but refusé par l'excellent arbitre néo-zélandais Matthew Conger pour hors-jeu après recours à la VAR.

Copie convaincante lors de ce début de tournoi pour l'EN qui devra affronter samedi prochain la sélection jordanienne pour le compte de la deuxième journée de cette phase de poules. D'ailleurs, l'équipe nationale de Jordanie reste, elle aussi, sur un bon résultat, après avoir disposé, également mercredi, de la formation olympique saoudienne par 1 à 0. L'unique but de la partie a été inscrit par l'infortuné Khalifa Aldawsari qui a marqué contre son camp (62è).

Il convient de rappeler que le troisième match que devra disputer le Onze national sera face à la sélection saoudienne le 7 courant, sachant que les deux premiers de chaque groupe baliseront leur chemin pour le stade des quarts de finale.

Pour ce qui est des rencontres de la première journée du groupe D, l'Algérie a déroulé devant une modeste équipe du Soudan, battue sur le score sans appel de 4 à 0, grâce aux réalisations de Baghdad Bujnah, auteur d'un doublé (11è et 37è), Djamel Benlamri (34è) et Al Arabi Soudani (46è).

Si la sélection algérienne n'a pas peiné pour s'imposer, ce ne fut point le cas pour le onze égyptien qui a eu beaucoup de mal pour se défaire d'une coriace équipe libanaise qui a tenu bon jusqu'à la 71è minute, cédant le pas sur penalty transformé par l'attaquant vedette du National du Caire, Mohamed Afcha.

Après un jour off, jeudi, la 10ème édition de la Coupe arabe des nations de football, placée sous l'égide de la FIFA, se poursuivra ce vendredi pour le compte de la seconde manche. Les matches de la poule A opposeront le Bahreïn à l'Irak (11h00) et le Qatar au Sultana d'Oman (14h00), tandis que le plateau du groupe B offre des confrontations entre les Emirats Arabes Unis et la Mauritanie, ainsi que la Tunisie et la Syrie.

Commentaires audiodescriptifs

Les commentaires audiodescriptifs sont pour la première fois disponibles dans les stades qui accueillent la Coupe arabe des nations au Qatar. Ce système permet aux supporters aveugles et malvoyants de suivre les matches à l'aide de leurs smartphones

Déclarations des sélectionneurs

L'entraîneur de l'équipe nationale A', Lhoussain Ammouta : "J'avais précédemment déclaré que le match contre la Palestine serait difficile, étant donné que cette équipe est compétitive et dispose de joueurs forts physiquement. Pour l'équipe marocaine, nous avons essayé de jouer de manière rapide avec un monopole de la balle, ce qui nous a permis de contrôler le cours du jeu pendant le match. Je tiens à saluer le niveau de jeu des éléments nationaux, notamment la répartition sur le terrain et la compétitivité défensive, une tactique qui a donné ses fruits et permis d' inscrire le premier but qui a délivré les joueurs de la pression".

L'entraîneur de la Palestine, Akram Dabdoub : "L'équipe palestinienne n'était pas présente aujourd'hui comme nous le souhaitions, en raison des absences que l'équipe a connues pour cause de blessures, et même les remplaçants n'étaient pas à leur niveau habituel. Nous avons joué contre une équipe marocaine forte et organisée avec des lignes harmonieuses. Le Maroc, champion d'Afrique à deux reprises (locaux), dispose de bons éléments. Lors de la 1ère période, l'équipe palestinienne était bien organisée, mais en deuxième mi-temps, notre niveau a baissé en raison des efforts fournis par les joueurs, ce qui nous a affectés à la fois physiquement et techniquement".