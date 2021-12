Congo-Kinshasa: Mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base - Les Organisations de la Société Civile sonnent la sonnette d'alarme

C'est au cours d'un point de presse tenu le vendredi 3 décembre dernier que quelques représentants des organisations de la société civile réunis dans la salle de réunions du Cadre de Concertation Nationale de la Société Civile, située au numéro 343, sur le Boulevard Lumumba, ce vendredi, 03 Décembre 2021 ont sonné la sonnette d'alarme.

Avec objectif de faire une analyse approfondie du contexte sur la situation aggravante de la gratuité de l'enseignement de base qui domine l'actualité suite aux décisions récentes du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Tony MWABA et les arrêtés des Gouverneurs de provinces, lesquels ont fait couler beaucoup d'encres dans l'opinion. Ces décisions consacrent non seulement le retour en force de la prise en charge des enseignants par les parents, "un système de triste mémoire", mais aussi remettent en cause la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'application de l'article 43 alinéa 5 de l'actuelle constitution qui prévoit la gratuité de l'enseignement de base.

" Grâce à cette gratuité et à la suppression de la motivation, que beaucoup d'enfants ont regagné le chemin de l'école et les parents sont délivrés parce que l'Etat Congolais a pris ses responsabilités en mains, et à nos jours, surprendre la population d'un quelconque retour en force de la prise en charge des enseignants par les parents c'est un contraste par l'Etat lui-même et l'Etat de droit prôné par le Chef de l'Etat serait qu'un simple slogan ", ont-ils déclaré.

Après débats et analyses sur ce contexte, les représentants des organisations ont fini par formuler quelques recommandations. Au Chef de l'Etat, ces organisations lui demandent de rester strict sur la mise en œuvre de la gratuité qui a connu 2 ans d'expérience, tout en améliorant l'enveloppe salariale enseignants comme gage de l'éducation inclusive et équitable; d'interdire la mise en application de la circulaire du Ministre de l'EPST et des arrêtés des Gouverneurs de provinces consacrant le retour de la prise en charge des enseignants par les parents et d'autres frais illégaux.

Au Parlement, elles recommandent d'initier une question orale contre le Ministre de l'EPST avec comme motif de la remise en cause de la gratuite de l'enseignement primaire; d'allouer un budget conséquent à l'éducation à la hauteur de 25% du budget global; de voter une loi en rapport avec le financement innovant pour appuyer l'éducation.

Au Gouvernement de la République, d'annuler sans condition la circulaire du Ministre de l'EPST et des arrêtés des Gouverneurs de provinces sur le retour de la prise en charges des enseignants par les parents; de mobiliser les ressources financières en vue de la réussite des objectifs de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation; Faire le suivi de la gouvernance dans le sous-secteur de l'EPST.

D'autres recommandations ont été formulées à l'encontre des Gouvernements Provinciaux, aux Chefs d'établissement des écoles publiques, aux Syndicats et enseignants, aux Comités des parents des écoles publiques et aux Organisations de la Société Civile. Il s'agit de mobiliser et disponibiliser des ressources nécessaires appuyer l'éducation; d'éviter de chasser les élèves à cause de frais scolaire ; de ne pas considérer l'école comme un lieu de commerce; de ne pas tourner (fonder) vos revendications sur les parents employeur; de considérer vos élèves comme vos propres enfants ; de rejeter en bloc la prise en charge des enseignants par les parents ainsi que d'être unies et vigilantes pour la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire.