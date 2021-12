Congo-Kinshasa: Amélioration du climat des affaires - Rose Mutombo et la Cellule du climat des affaires de la Présidence balisent la voie

La Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese a ouvert vendredi 3 décembre 2021 en son cabinet de travail à Kinshasa la réunion du climat des affaires avec des membres de la Cellule du climat des affaires de la Présidence de la République, équipe conduite par son coordonnateur intérimaire Rock Bashala.

"Cela est très important et ça beaucoup d'implications par rapport aux différents engagements de la RDC pour pouvoir favoriser le climat des affaires. Cette vision du Chef de l'Etat est repris dans le programme du gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ", a déclaré la Ministre de la Justice avant d'ajouter que le Chef de l'Etat a placé le climat des affaires au cœur de sa gouvernance.

" Je crois qu'à travers cette réunion, je me rapproche de plus en plus de votre structure pour que nous puissions travailler ensemble. Le climat des affaires est une affaire de la justice, le Ministère que je dirige aujourd'hui. On est obligé d'améliorer le climat des affaires pour favoriser les investisseurs de venir en République Démocratique du Congo et à le sécuriser. Car je ne cesse jamais de le dire, du côté de la magistrature qu'il est important, alors important, que les décisions qui sont prises en toute conscience puissent avoir des implications incroyables sur le plan international.

Aujourd'hui, nous sommes en train de gérer des contentieux internationaux à cause de petites erreurs qui sont commises des magistrats ou par tous ceux qui avaient une petite parcelle de pouvoir dans le processus décisionnel. Nous devons arriver à ce que les gens aient confiance de venir investir en RDC et que les gens se trouvent en sécurité dans notre pays pour pouvoir apporter ou contribuer au développement du pays", a-t-elle dit.

Ces échanges vont permettre aux experts de la Cellule du climat des affaires de la Présidence et du Ministère de la Justice à baliser un nouveau chemin et comment travailler ensemble pour que le secteur des affaires en RDC soit plus attrayant puis tous les commentaires et l'image qu'on porte en dehors du pays par rapport aux engagements puissent changer. La Ministre a salué le début de ces travaux et elle est persuadée qu'avec ce nouvel engagement, les choses pourront changer en RDC.

Pour sa part, le coordonnateur intérimaire de la Cellule du climat des affaires au Cabinet du chef de l'Etat, Rock Bashala Kubindia, a souligné que la justice est un axe important comme le disait le chef de l'Etat lors du deuxième conseil des ministres. " Le président de la République disait que la sécurité juridique est le dernier rempart puisque c'est le juge qui est appelé à canaliser et à donner la bonne lecture des textes qui sont censés protéger les investisseurs. La démarche que nous avons entreprise au niveau de la cellule du climat des affaires vise à échanger sur le retour des investisseurs sur les difficultés qu'ils rencontrent ", a-t-il déclaré.

Pour Marie Kitete Losamba, conseillère technique de cette cellule, sa structure avait sollicité cette séance de travail au regard des problèmes liés à la justice en rapport avec le climat des affaires et pour obtenir une amélioration de cet environnement économique. "Il était tout à fait opportun que nous tenions cette réunion avec des experts du ministère de la Justice et trouver des solutions qui peuvent être apportées par le ministère de la Justice. L'objectif est d'améliorer la situation des opérateurs économiques mais aussi la situation de la population et favoriser enfin le développement économique ", a-t-elle dit.