Afrique: Eliminatoires Coupe du monde U-20 - Les Diables rouges dames compromettent leurs chances de qualification

Les dames congolaises n'ont pas tenu le choc face aux Super falcons du Nigeria, le 5 décembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville. La lourde défaite 0-4, lors de la manche aller des éliminatoires de la Coupe du monde de Costa Rica en 2022, confirme bien l'écart entre les deux sélections.

Les Diables rouges dames sont très mal embarquées avant la manche retour prévue au Nigeria. Les Congolaises ont eu peu d'arguments à proposer face à l'armada offensive des Nigérianes. Elles ont fait le dos rond jusqu'à la demi-heure de jeu grâce à leur gardienne, Christ Maba Zita. Cette dernière a sorti un arrêt reflexe sur la reprise de la tête de Mercy Idoko, oubliée au second poteau. L'attaquante Nigériane a réglé la mire à la 31e mn en trouvant enfin le chemin des filets.

Le score à la pause (0-1) n'était que flatteur puisqu'à force de trop résister, les Congolaises ont fini par céder au pilonnage des attaquantes nigérianes. Tout s'enchaîne alors très vite. Sabastine Flourish Chioma fait le break à la 47e mn avant de provoquer, à la 50e, un penalty que sa coéquipière Esther Chinemerem Onyenezide a transformé en but une minute plus tard. Deborah Ajibola Abiodun a donné plus d'ampleur à cette victoire en inscrivant le quatrième but d'une frappe de plus de 25 m. les Congolaises ont donc compromis leurs chances de qualification pour la Coupe du monde des moins de 20 ans qui se déroulera au Costa Rica. Pour un sursaut d'orgueil, Berjona Mbemba a promis des améliorations lors de la manche retour.

" On vient de découvrir l'adversaire. Je pense que lors de la manche retour, nous aaméliorerons certaines choses qui n'ont pas marché. Nous allons présenter une copie différente de celle de la manche aller. Le football a ses réalités et le match étant un instructeur, il nous permettra de corriger nos faiblesses en se mettant résolument au travail. Le Nigeria est une grande nation de football, on le reconnaît mais pour grandir, il faut jouer avec le grands ", a commenté la coach des Diables rouges.