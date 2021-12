Angola: Un politologue souligne les défis du Congrès du MPLA

Luanda — Le politologue angolais Alberto Cafussa a souligné, ce dimanche, certains défis auxquels le parti MPLA sera confronté lors de son VIIIe Congrès ordinaire, qui doit débuter jeudi prochain.

Dans un article publié dans le Jornal de Angola, le membre du Comité central du MPLA aborde les processus de rajeunissement et de parité dans les organes du Parti.

Sous le titre " Le MPLA et les défis de l'inclusion et du développement ", le politologue place ces processus dans la perspective de la socialisation politique et de la conservation de l'idéologie, sans perdre de vue les contingences de la contemporanéité.

Voici l'article complet:

Le MPLA et les enjeux de l'inclusion et du développement

Par : Alberto Cafussa

Luanda - Le MPLA se rend à son prochain Congrès, les 9 et 10 décembre, avec d'énormes défis, dont certains sont des sujets de débats dans les cafés, les écoles, les universités et les fêtes de famille, car, du point de vue des conservateurs, ils constituent une audace sans précédent de ses partisans. Tel est le cas de la parité hommes-femmes et de l'injection de plus de jeunes dans les organes intermédiaires et organes centraux du parti.

En fait, ce thème n'a jamais été consensuel à travers l'histoire, même si le temps est venu de donner raison à ceux qui parient sur la jeunesse et l'émancipation des femmes, mais toujours dans une déconstruction du système, où la confluence des valeurs (là encore pour l'ancien et vice-versa) doit être une constante.

Le rajeunissement et la parité dans les organes du Parti que le VIIIe Congrès ordinaire du MPLA propose de mettre en œuvre n'est pas seulement une stratégie qui vise à transformer le parti au pouvoir en une force politique plus dynamique et vigoureuse face aux défis politico-électoraux, mais il concerne également une décision qui contribue à une juste représentation de la composition démographique de la population angolaise - 65 pour cent ont entre zéro et 24 ans, 50 pour cent ont entre 15 et 64 ans (âge économiquement actif) et seulement deux pour cent ont plus de 65 ans.

En termes de genre, la population angolaise est majoritairement féminine (52%). Bien sûr, ces chiffres ne disent pas tout. D'autres indicateurs doivent être pris en compte, comme la santé, la formation et le taux d'abandon scolaire.

Il ne fait aucun doute que le graphique, par rapport au nombre de femmes diplômées, a augmenté ces dernières années. Fini le temps où la gouvernance était le privilège exclusif des hommes.

Aujourd'hui, les femmes côtoient les hommes, non seulement en termes d'avantages sociaux, mais aussi dans la prise de responsabilités vis-à-vis de la Patrie.

Cette équation, qui consiste en la représentation proportionnelle des jeunes et des femmes, donne dynamisme et progrès aux partis politiques, organisations dont le but est de conquérir, exercer et maintenir le pouvoir, toujours dans une perspective de socialisation politique et de conservation de l'idéologie, sans perdre de vue des contingences de la contemporanéité.

Mis en œuvre dans l'espace et le temps, survivant à la disparition de ses fondateurs, aux partis politiques s'impose la vision d'un aigle, s'adaptant au contexte et à un nouveau récit de socialisation, objectifs uniquement réalisables avec un engagement envers la jeunesse.

Le MPLA défend donc un modèle de développement durable pour l'Angola basé sur l'inclusion, que ce soit dans les droits politiques, que ce soit dans les opportunités économiques, ou encore dans l'approfondissement de la citoyenneté participative.

Déterminé à lutter contre la corruption, le népotisme, l'impunité et autres maux qui affligent la société angolaise, le parti MPLA parie sur les " armes " dont il dispose pour remporter ce combat qui, il faut le reconnaître, est d'une grande complexité.

Et ces armes sont ses militants, angolais, personnes âgées, jeunes et femmes de différentes générations, engagés pour le développement de l'Angola.

La décision de rajeunissement et de parité, prise lors du VIIe Congrès extraordinaire du MPLA, tenu en 2019, et qui a sérieusement investi dans la promotion des femmes et des jeunes, n'est pas une simple conversation électorale.

Il a des fondements statutaires et scientifiques, à en juger par la composition sociodémographique des Angolais - Population jeune et majoritairement féminine.

La proposition a été acceptée favorablement et de manière consensuelle par une majorité significative de militants, sympathisants et amis du MPLA, convaincus que, seule une représentation proportionnelle des variables sociodémographiques, il serait possible de promouvoir le développement intégral et de maintenir le parti à la pointe du destin du pays.

Ainsi, suite aux décisions du VIIe Congrès du MPLA, 61 % des membres élus au Comité central, principal organe décisionnel du Parti, sont des jeunes, en qui le Parti a beaucoup d'espoir et de confiance, compte tenu de son potentiel et de son énergie.

Ainsi, suite aux décisions du VIIe Congrès du MPLA, 61 % des membres élus au Comité central, principal organe décisionnel du Parti, sont des jeunes, en qui le Parti a beaucoup d'espoir et de confiance, compte tenu de son potentiel et énergie contagieuse.

En effet, si, en 1956, le parti a été une création de jeunes déterminés à conquérir la souveraineté du pays, l'organisation de jeunesse a été au fil des années le foyer de militants, de cadres et de dirigeants éminents du Parti, fidèle interprète des vœux et aspirations de la jeunesse angolaise, dont la mission est enracinée dans la nécessité de contribuer à l'éducation de la jeunesse angolaise selon les principes de l'éthique, de la morale, de l'amour des études et du travail, et du patriotisme.

Cette injection de sang neuf (35 % des jeunes jusqu'à 35 ans), lors du VIIIe Congrès, est une démonstration claire de l'engagement envers les jeunes, qui sont censés avoir une posture et une manière d'être qui contribuent à un Angola plus développé, démocratique et inclusif.

Comme l'a reconnu le Président João Lourenço, dans son discours d'ouverture du VIIIe Congrès ordinaire de la JMPLA, " La force d'une nation réside dans sa jeunesse, de ce qu'elle est capable de faire, de réaliser de noble, d'épique et de patriotique pour la Nation ".