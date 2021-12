Afrique Centrale: L'Angola réaffirme son engagement à pacifier les Grands Lacs

Luanda — L'Angola a réaffirmé son engagement à trouver des solutions pacifiques et constructives aux défis auxquels sont confrontés la paix et la résolution des conflits dans les pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

L'engagement de l'Angola a été réaffirmé vendredi soir, à Luanda, par le responsable de la Direction de l'Afrique, du Moyen-Orient et des organisations régionales, Miguel Bembe.

A l'issue de la réunion des coordinateurs nationaux de la CIRGL, Miguel Bembe a déclaré que l'Etat angolais parie sur la mise en œuvre du pacte et des protocoles régionaux, en vue d'une plus grande démocratie et sécurité régionale.

En sa qualité de président en exercice des coordonnateurs nationaux de cette organisation sous-régionale, l'Angolais Miguel Bembe a encouragé les États membres à promouvoir une organisation politico-administrative efficace et démocratique.

Il a souligné la nécessité de l'organisation politico-administrative au sein des pays de la CIRGL, en vue d'assurer la fourniture des services de base à leurs citoyens et d'étendre l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue de leurs territoires respectifs.

Selon Miguel Bembe, il est essentiel de reconstruire l'économie sous-régionale, afin que les populations puissent profiter de sa richesse, des multiples opportunités d'un marché régional plus intégré et d'un meilleur accès aux marchés internationaux.

Pendant deux jours de travail et d'échange d'expériences, les coordinateurs nationaux de la CIRGL ont analysé, entre autres aspects, le niveau de mise en œuvre du Pacte de Sécurité, de Stabilité et de Développement dans la région et le fonctionnement du Secrétariat de l'organisation.

Outre l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda, la Zambie, le Kenya et la République du Congo sont membres de la CIRGL.