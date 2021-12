Angola: Des contes de João Melo publiés aux USA

Luanda — Les contes " Les racines du mal " et " L'Angola est toute la terre où je plante mes cultures " de l'écrivain João Melo seront publiées dans les prochaines éditions des magazines américains The Decolonial Passage et A Gathering Together, tous deux à venir entre décembre de cette année et janvier 2022.

Le premier a été traduit par le traducteur Cliff E. Landers, qui a traduit certains des plus grands écrivains brésiliens, tels que Jorge Amado, Rubem Fonseca et Patrícia Melo, tandis que le second a été traduit par Luísa Venturini, avec une révision par Lara Pawson.

The Decolonial Passage est un magazine littéraire numérique ouvert à tous les écrivains " impliqués dans le projet de décolonisation ", quels que soient leur race, leur pays d'origine, leur lieu de résidence, leur sexe ou leur condition.

À son tour, A Gathering Together est également un magazine littéraire numérique. Fondé par Joshua Myers, écrivain et professeur d'études africaines à l'université Howard, il est ouvert aux auteurs africains ou à leurs descendants.

Selon son éditorial, il privilégie les œuvres qui " font résonner l'expérience humaine et afro-diasporique ".

En novembre dernier, un autre conte de João Melo, " Le canard révolutionnaire et le canard contre-révolutionnaire ", traduit par Luísa Venturini et revu par Lara Pawson, a été publié dans le magazine Iskanchi, basé dans l'État américain de l'Utah.

Iskanchi, qui est également un éditeur, a été créé en 2020 par l'écrivain et éditeur nigérian Kenechi Uzor pour publier des auteurs africains aux États-Unis et au Canada.

À ce jour, João Melo a publié 12 nouvelles dans des magazines, des journaux et des sites littéraires anglophones aux États-Unis, au Nigeria et au Kenya.

Il a deux livres de contes traduits en anglais qui attendent la décision de deux éditeurs, afin d'être publiés sur le marché littéraire anglophone.

Récemment, João Melo a mis à la disposition des lecteurs, lors de sessions au Brésil, au Portugal et en Galice (Espagne), son nouveau livre de poésie intitulé " Diário do Medo ".