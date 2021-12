Gabon: Le Dr Guy Patrick Obiang Ndong chez les élèves pour la sensibilisation contre le VIH /SIDA

C'est sous le thème " Mettre fin aux inégalités, Mettre fin au SIDA, Mettre fin aux pandémies " que s'est tenue hier, l'édition 2021 de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA (JMS) célébrée chaque 1er décembre du mois.

Cette année au Gabon, la JMS a mis un point d'honneur chez les apprenants, notamment dans les lycées et collèges. L'objectif étant de mettre un accent particulier sur la sensibilisation des jeunes et des adolescents, qui semble la tranche la plus vulnérable face à cette pandémie du VIH/SIDA.

Malgré la pandémie de la Covid-19 qui secoue, et attire toute l'attention de la communauté internationale. L'édition 2021 de la Journée mondiale de lutte contre le sida a été célèbrée hier par le ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la prévention du SIDA (DGPS) et le Programme commun des Nations-Unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA) de rappeler que les efforts consentis de prévention doivent être pérennisés et renforcés dans les établissements scolaires.

"Nous devons mettre un accent sur la jeunesse, cette jeunesse qui est de plus en plus exposée à la pandémie de VIH. Ces jeunes sont vulnérables et parfois, leur avenir est compromis lorsqu'ils sont contaminés rapidement par cette maladie", a déclaré le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Depuis 2012, le Gabon a doublé le nombre de personnes sous traitement, triplé le nombre d'enfants sous traitement et compte environ 46.000 personnes vivant avec le VIH/SIDA au Gabon selon les chiffres de le DGPS. Chaque année, de nouvelles personnes sont infectées, en particulier les jeunes hommes et les jeunes femmes. Un triste constat qui constitue entre autres, les inégalités qui entravent la lutte contre le SIDA et l'atteinte des objectifs fixés par l'ONUSIDA pour 2030. " Sans actions audacieuses contre ces inégalités, le monde risque de manquer d'atteindre les cibles visant à mettre fin au sida d'ici 2030 ", a indiqué l'ONUSIDA Gabon. Des actions audacieuses qui passent aussi par l'information, la communication.

Pour la Directrice générale de la DGPS, Amissa Briana Bongo Ondimba, "Nous devons réduire des inégalités auxquelles on fait face au Gabon, parce qu'on a une forte féminisation de la pandémie donc l'accès à l'information est nécessaire à la prise de bonnes décisions et au changement de comportement".

Raison pour laquelle les jeunes femmes et hommes sont invités à se faire dépister et à se faire traiter. Ils ont été édifiés une fois de plus sur l'importance du dépistage, les mondes de transmission du VIH/SIDA et les moyens de préventions. C'est au lycée Jean Hilaire Aubame Eyeghe, situé dans le 6e arrondissement de Libreville que la première étape de cette caravane scolaire de sensibilisation a été donné et se poursuivra jusqu'au 3 décembre prochain.