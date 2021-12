Gabon: Koula-Moutou - Formation d'évaluation en soins d'urgences et d'anesthésie-réanimation

Le Centre hospitalier régional Paul Moukambi de Koula-Moutou a servi de cadre pour la formation des hommes et femmes en blouse blanche. Ladite formation d'évaluation en soins d'urgences et anesthésie-réanimation a permis de revisiter les fondamentaux en la matière.C'était le mardi 30 novembre dernier.

C'est sur instruction du ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong que s'organise la formation des hommes et femmes en blouse blanche. Cette formation s'inscrit sur la thématique del' "Evaluation en soins d'urgences et anesthésie -réanimation". Ladite formation est pilotée par Pr Obame Ervais-Richard, médecin anesthésiste-réanimateur, Chef de mission.Il est accompagné Dr Bitegue-Luc, médecin anesthésie-réanimateur et de monsieur Mve-Ebio Jean Jacques, technicien supérieur d'anesthésie réanimation pour une tournée nationale dans les CHR du Gabon.

Le mardi 30 novembre tous les médecins, internes, le service des urgences, du bloc et des soins intensifs ont pris part à cette formation dévaluation en soins d'urgences et anesthésie-réanimation. Selon le professeur Obame-Ervais-Richard anesthésiste-réanimateur "cette mission a pour objectif de faire une évaluation de la mise en place et formation des personnels d'anesthésie-réanimation. Le but à terme, c'est de contribuer à l'opérationalisation des structures sanitaires du pays pour la première journée".

Le Pr Obame-Ervais-Richard en sort satisfait du travail abattu par la direction. A son tour, le Directeur général du Centre hospitalier régional Paul Moukambi de Koulamoutou, le Dr chirurgien Romuald Iyedi a remercié le ministre de la Santé Guy Patrick Obiang Ndong d'avoir initié cette formation d'évaluation en soins d'urgences et d'anesthésie-réanimation. Pour les participants, cette formation est la bienvenue pour eux, car il faut le plus souvent se recycler pour être d'actualité avec l'évolution du monde et ce qui l'entoure.