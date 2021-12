Angola: Le bureau de la première dame offre des biens à l'hôpital général de Luanda

Luanda — Le bureau de la première dame a livré vendredi, de la nourriture et des articles d'hygiène personnelle à l'unité pédiatrique de l'hôpital général de Luanda.

Il s'agit d'un lot de 280 boîtes de couches, cinq de lingettes, 480 de produits d'hygiène personnelle contenant gel douche, lotions, huiles, crèmes et eaux de Cologne et dix de lait, ainsi que deux mille 880 kits d'hygiène bucco-dentaire et 874 colis des papes.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès, les biens résultent d'un partenariat entre le Cabinet de la première dame, Ana Dias Lourenço, en tant que marraine de l'Unité de pédiatrie de l'Hôpital Général de Luanda, et des partenaires sociaux.

Depuis Noël 2018, la première dame, à travers la plateforme " Roda do Amor ", apporte solidarité et affection à l'unité de pédiatrie de l'hôpital général de Luanda, qui comprend la livraison, tous les six mois, de produits alimentaires et d'hygiène, avec le soutien des partenaires.

La plateforme " Roda do Amor " est une initiative destinée aux enfants de la petite enfance, qui vise à être un modèle d'apprentissage et de promotion des valeurs et principes sociaux fondamentaux, au profit des enfants et de la Nation.