Angola: La FILDA gère des affaires de l'ordre de 60 millions de dollars

Luanda — La Foire internationale de Luanda (FILDA) a promu des échanges de l'ordre de 60 millions de dollars US, l'équivalent en kwanzas, en cinq jours d'activité.

Selon les organisateurs de l'événement, Arena Eventos, "il existe encore des données préliminaires obtenues sur les affaires générées lors de l'événement, qui a déplacé 14 000 personnes vers le lieu".

Le dernier jour de la fermeture, il y a eu un mouvement plus important, notamment de la part des visiteurs à la recherche de divers produits en vente et d'autres à la recherche de contacts pour de futures opportunités commerciales.

Les entreprises qui produisent des articles ménagers, des produits de beauté et d'entretien, ce jour-là, ont vendu toutes les pièces exposées à des prix réduits, avec des remises allant de 20 à 25 %.

La plus grande bourse d'affaires a réuni des entités politiques et de l'Exécutif pendant les cinq jours, notamment le vice-président de la République, Bornito de Sousa, qui a visité 25 stands de plus de 500 exposants, y compris nationaux et étrangers.

Des produits et services dans les domaines du pétrole et du gaz, de la construction civile, de la banque, des technologies de l'information, de l'alimentation, du recyclage et de la valorisation des déchets étaient à l'honneur lors de l'événement.

Un gala récompensant les meilleurs exposants, sans droit à la couverture journalistique, a marqué cette 36e édition de cette vitrine d'affaires qui n'avait pas eu lieu en 2020.

L'organisation a préféré réaliser l'événement avec des mesures de restrictions sévères, pointant le covid-19 comme l'une des raisons de la décision prise.

La FILDA est une initiative du ministère de l'Économie et de la Planification, en partenariat avec Arena Eventos.