Angola: Les axes de diversification économique évoluent sur un bon rythme - Selon le vice-président de la République

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a déclaré vendredi que beaucoup de travail étaient en cours, dans divers domaines, pour diversifier l'économie angolaise.

Bornito de Sousa a tenu ces propos à la presse, après avoir visité, en deux heures environ, différents " stands " d'entreprises exposant leurs services et produits à FILDA2021.

Sous le thème " La technologie comme soutien au développement de l'agro-industrie et de l'industrie ", la 36e édition du plus grand échange d'affaires en Angola rassemble plus de 500 entreprises, y compris nationales et étrangères.

Dans le cadre du programme de l'Exécutif, le vice-président a rappelé qu'un des piliers fondamentaux est la diversification de l'économie nationale afin que le pays ne dépende plus presque exclusivement du pétrole.

" Notre intérêt était de voir ce qui est produit ici. On peut repartir avec le sentiment que beaucoup de travail se fait dans plusieurs domaines, et on repart avec une impression très positive ", a-t-il exprimé.

Bornito de Sousa a visité et interagi avec 25 exposants d'entreprises des secteurs du pétrole, de la construction, de l'immobilier, de l'alimentation, de la technologie et de la communication.

Parmi les différentes institutions, Bornito de Sousa a été informé du fonctionnement de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), Cimangola, Metal, Fabrimetal, ainsi que des ferme Filomena et Kikovo.