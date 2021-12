Sénégal: Macky Sall - "la paix et la sécurité en Afrique sont parties intégrantes de la paix et de la sécurité du monde"

Le Président de la République, Macky Sall, a déclaré lundi à Diamniadio que " la paix et la sécurité en Afrique sont parties intégrantes de la paix et de la sécurité du monde ". Il présidait la cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en présidence de plusieurs chefs d'Etat, de hauts responsables, ministres, experts civils et militaires, hauts responsables des organisations internationales et associés (pays et institutions partenaires), dans un esprit de solidarité et de sécurité collective.

Revenant sur le thème de cette année, il indique qu'il " dénote plutôt un pari optimiste sur le futur ". Car, il est d'avis que si la situation s'améliore par endroit, " l'apparition d'un nouveau variant dans plusieurs pays rappelle que nous sommes tous exposés au virus et pas encore à l'ère post-Covid ".

Il ajoute : " le thème nous engage aussi à être résilients, déterminés et combatifs. Il le faut face aux effets néfastes d'une double crise sanitaire et économique à laquelle s'ajoute pour l'Afrique, la vulnérabilité particulière au changement climatique, l'intensification des attaques terroristes, et la recrudescence des coups d'Etat ".

Car, Macky Sall pense que " l'urgence est là, dans ces pays déstabilisés en partie occupés et menacés dans leur existence. Ces vies perdues, ces personnes déplacées ou réfugiées, ces familles endeuillées, ces écoles fermées et ces économiques fortement perturbées ".

Il a, par ailleurs, rappelé que ce forum de Dakar est organisé depuis 2014 pour, dit-il, " diagnostiquer la situation en Afrique afin de contribuer à la recherche de solutions aux maux qui l'affectent ". D'où la participation des dirigeants, chefs d'Etat,

Donc, a avancé Macky Sall, " Responsabilité nationale, solidarité internationale, et sécurité collective ". En autres termes, a-t-il conclu, " cela veut dire que la paix et la sécurité en Afrique sont parties intégrantes de la paix et de la sécurité du monde, parce que nous partageons des vulnérabilités communes, je pense aux périls sécuritaires, environnementaux, sanitaires et crimes organisés à la migration, au cybercriminalité ".

" Nous devons continuer de pointer du doigt les causes internes et externes des conflits sur le continent et d'évaluer l'efficacité de riposte nationale, des opérations de paix et autres mécanismes de règlement pacifique des différends ", a-t-il enfin lancé.