Sénégal: Note positive pour le deuxième salon national du livre

Dakar — La 2ème édition du Salon national du livre a été clôturée dimanche, sur une note positive, a appris l'APS des professionnels et des visiteurs de cet évènement qui s'est tenu à la Place du souvenir africain.

"Cela a été un réel motif de satisfaction de venir participer à ce salon qui constitue pour nous une première. Nous sommes agréablement surpris par la qualité de l'accueil, l'affluence et l'intérêt qu'à susciter notre organisation à savoir le projet d'écriture de l'histoire générale du sénégalais", a déclaré Abdoulaye Ndour responsable du stand dédié à "L'histoire générale du Sénégal".

L'objectif premier n'était pas de vendre, mais a t-il souligné, "en moyenne, une soixantaine d'ouvrages ont été vendus pour un chiffre d'affaires d'un demi-million en quatre jours".

Il a estimé que deux volumes sur les cinq ont connu une rupture de stock, ajoutant que la plupart des acheteurs sont des étudiants.

"J'ai trouvé le salon très agréable, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais dans le stand de +Flore Zoa éditions+ où était aussi l'écrivain Boubacar Boris Diop, plusieurs personnes ont acquis mon livre, mais l'essentiel était les rencontres avec les visiteurs", a apprécié l'auteur Véronique Petetin.

La directrice de "EJO" (maison d'édition en langues nationales), Ndèye Codou Fall s'est dit aussi satisfaite par l'organisation de ce salon qui permet aux acteurs du livre de se rencontrer.

"On a eu à vendre au compte-gouttes les ouvrages en langues nationales, mais on a eu beaucoup de visiteurs qui ont su qu'il existe autant de productions dans nos langues nationales. On a exposé les dix titres de la maison d'édition EJO et les ouvrages de l'Organisation sénégalaise d'appui au développement en wolof, pulaar, sérère", a expliqué Ndèye Codou Fall.

Le stand du livre numérique a aussi reçu de nombreux visiteurs, selon le responsable Marc-André Ledoux venu présenter la nouvelle application mobile intitulée "Bibliothèque numérique africaine" avec un fond documentaire de millier de livres numérique dans tous les domaines téléchargeables sur téléphone.

"Tout le monde est enchanté de cette nouvelle application que nous allons lancer en début de l'année", a-t-il ajouté.

Au stand de "L'harmattan Sénégal", élèves et étudiants se ruent sur les livres dont les prix viennent d'être cassés à 1000 francs Cfa ou 2000 FCFA.

"La stratégie était de faire un peu de déstockage et de répondre à notre slogan +Faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais+ Nous avons vendu les livres à 1000, 2000 francs et même à 500 Francs CFA et c'est ce qui a fait l'engouement", a dit Mame Birame Diouf, responsable du stand.

Il a fait savoir que "L'harmattan" a pu nouer des partenariats avec des auteurs, des professionnels du livre durant ce salon.

La grève des transporteurs a eu un impact pendant les deux premiers jours du salon, selon l'écrivain Mamadou Samb qui a plaidé pour une communication événementielle sur une telle manifestation pour attirer plus de monde.

"Je profite du week-end pour venir acheter quelques livres puisque les prix sont cassés, mais là je crains d'y mettre le prix de mon transport, car il y a beaucoup d'œuvres intéressantes", a dit Arame Ndiaye qui a acheté les livres "Mâle noir" de Elgas et "Les larmes de la reine" de Mamadou Samb.