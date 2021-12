Congo-Kinshasa: 16 jours d'activisme contre les VBG en milieux estudiantins - La Représentation des étudiants propose des pistes de solutions

*C'est dans cette période de campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre que la Représentation des étudiants du Congo, décidée à en découdre, a formulé des recommandations à l'endroit des autorités compétentes, après la tenue d'un atelier facilité par le programme Voix et Leadership des femmes du Centre Carter.

Avec l'appui technique du Centre Carter, la salle Kahuzi Biega située dans le bâtiment administratif du Gouvernement a abrité, le samedi 4 décembre dernier, un atelier d'échange axé sur la problématique des violences basées sur le genre dans les milieux estudiantins et les pistes de solutions.

Animé principalement par Mme Marie-Joséphine Ntshaykolo, Coordonnatrice du Programme Voix et Leadership des femmes, M. Gobbi Kikufi, Assistant de la Conseillère Spéciale du Chef de l'Etat en charge de la jeunesse et de lutte contre les Violences faites à la femme, Chantal Mulop et la Première Vice-présidente de la Représentation des étudiants du Congo, Beliève Munoki, cet atelier a connu la participation active des Présidents et Vice-Présidents de quelques Coordinations Estudiantines de la République, accompagnés des délégations d'étudiants.

A entendre Marie-Joséphine Ntshaykolo, ce programme vise, en effet, le renforcement de la jouissance des droits fondamentaux des femmes et filles ainsi que la progression de l'égalité des sexes.

Et dans le cadre de ce programme, le Centre Carter veut aller encore plus loin, en touchant les autorités tant gouvernementales que académiques afin de faire bouger les choses tout en mettant en place un mécanisme de suivi avec des évaluations répétitives jusqu'à descendre dans les milieux naturels des étudiants que sont les Universités, Instituts Supérieurs et autres Institutions académiques.

Gobi Kikufi s'est appesanti, quant à lui, que les politiques et programmes du gouvernement en matière de prévention, protection et répression des violences sexuelles basées sur le genre en milieu estudiantin, tout en rappelant que les VBG touchent toutes les sociétés du monde, toutes les races et les cultures mais que partout, ce sont les pouvoirs publics qui veillent leur l'élimination.

Après avoir brossé succinctement les formes des violences que subissent les étudiants et étudiantes ainsi que les acteurs de ces violences, Beliève Munoki a, après les échanges et partage des meilleures pratiques, procédé à la lecture de la Déclaration conjointe accompagné de quelques Responsables des Coordinations estudiantines du pays à l'intention des Ministères de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, du Genre, Famille et Enfant, de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Mais aussi, des responsables des établissements universitaires et institutions supérieures ainsi que des étudiants, eux-mêmes.

Par ailleurs, les violences basées sur le genre sur la jeune fille en milieu académique ont des conséquences profondes sur sa santé, son épanouissement et son bien-être. Raison pour laquelle la Représentation nationale des étudiants recommande aux Ministères cités plus haut, la préconisation prioritaire de la lutte contre les Violences basées sur le genre dans les milieux académiques, à part le 8 mars de chaque année, intensifier la campagne tolérance zéro sur les milieux académiques et sur toute l'étendue de la République, vulgariser la ligne verte 122 et les mécanismes de prise en charge dans les milieux académiques, vulgariser aussi des textes de lois protégeant la jeune fille.

Dans la même perspective, supprimer instantanément les cautions pour la participation aux élections du comité des étudiants.

Aux autorités académiques, la REC recommande une sensibilisation des étudiants et corps professoral sur les violences basées sur le genre en organisant des formations, ateliers, journées portes ouvertes sur cette épineuse question, faciliter la dénonciation, en disponibilisant des boîtes aux plaintes, vulgariser la ligne verte 122, mettre en place un comité spécial de suivi des plaintes des victimes, mettre en place des procédures de traitement des recours protégeant les étudiantes.

Enfin, aux étudiants et étudiantes, il recommande de s'engager dans la lutte contre les VBG, briser le silence pour se faire protéger, mettre en place les clubs ou la synergie des étudiants de promotion et de protection des droits de la jeune fille au sein des Universités et Instituts Supérieurs.

Il sied de signaler que cette Déclaration a été signée par les représentants des Universités et Instituts supérieurs ci-après : Université Kongo, Université de Bandundu, Université de Kinshasa, Université Simon Kimbangu, l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication, l'ISP/Gombe, l'ISAM, l'ISC, l'Université Révérend Kim, l'Université Professeur Mutumbi, l'ISTA, l'ISS, l'INBTP, l'UCKin, l'ABA, l'ISAU, l'Université Islamique du Congo, l'ULK, l'Université Technologique Bel Campus, l'Institut Supérieur de gestion informatique, l'UPN, l'Institut Supérieur des sciences de Santé/Croix-Rouge, l'UPC, l'UCC, l'INA et le Leadership Academia.