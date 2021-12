Sénégal: Pour faciliter la compréhension des termes de l'économie et de la finance - Le journaliste Abdou Diaw publie un livre et promet d'autres

Le journaliste spécialiste des questions économiques et financières, Abdou Diaw se fait une place dans le cercle des écrivains. Il a publié, samedi, 4 décembre 2021, un ouvrage de 225 pages composé de 13 chapitres intitulé " Comprendre les termes de l'économie et de la finance ".

Les termes et notions utilisés dans les domaines de l'économique et de la finance sont souvent taxés de techniques. Difficiles à comprendre pour le grand public et parfois pour certaines autorités et journalistes. Un " constat " qui n'a pas laissé indifférent le journaliste Abdou Diaw.

En effet, dans son livre dont la cérémonie de présentation et dédicace s'est tenue samedi dernier, M. Diaw qui pilote la cellule communication du Bureau opérationnel de suivi (Bos) du Plan Sénégal émergent (Pse), a tenu à expliquer les termes qui sont utilisés dans l'économie et la finance et qui ne sont souvent pas compris des non-initiés dans ces deux domaines.

A travers le livre " Comprendre les termes de l'économie et de la finance " avec ces 13 chapitres, M. Diaw qui servait auparavant dans le service économie du quotidien national Le soleil, a parcouru presque toutes les sphères de l'économie et de la finance pour expliciter et rendre plus accessibles et mieux comprises les notions souvent employées.

Ce document est une compilation des textes de la rubrique " L'Explicateur " qui étaient publiés tous les lundis dans le quotidien national sénégalais, Le Soleil. Le contenu émane des entretiens réalisés avec des experts composés de professeurs d'université et de professionnels des secteurs de la finance, de la bourse, de la commande publique, etc.

À travers une approche simple, et en donnant la parole à des économistes sénégalais et africains, l'auteur passe en revue la plupart des termes économiques, aujourd'hui largement utilisés. " Nous sommes dans un pays où le taux d'analphabétisme est élevé et où ceux-là qui savent lire un article presse butent parfois sur certains concepts ", constate Cheikh Thiam qui a préfacé le livre.

" C'est à travers une approche simple et didactique que l'auteur de la présente publication, qui a fourbi ses armes dans la grande rédaction du " Soleil ", une école de la pratique journalistique, nous propose un ouvrage novateur qui, au-delà des journalistes économiques auquel il s'adresse d'abord, sera très utile à toute personne s'intéressant aux problématiques économiques qui rythment notre vie ", confie M. Thiam.

L'ancien directeur général de Le soleil souligne dans la foulée que cet ouvrage qui sera certainement une référence dans ce domaine, servira beaucoup aux étudiants des sciences économiques, aux lecteurs, aux étudiants du Cesti qui abrité la cérémonie, aux journalistes entre autre autres.

Pour Abdou Diaw, aujourd'hui, c'est beaucoup d'efforts qu'il faut déployer pour assurer une meilleure place à l'information économique et financière dans la presse. Cela passe par le renforcement de capacités des professionnels de l'information dans les disciplines comme l'économie, les finances, la bourse, les assurances, etc.

Dans sa postface qu'il a signée dans cette publication " Comprendre les termes de l'économie et de la finance ", le directeur de Umoa-Titres, Adrien Diouf, déclare : " Ce livre aura pour principal mérite de recentrer le débat, de fournir aux lecteurs une explication simple, pratique et usuelle des différents termes et concepts économiques auxquels nous sommes confrontés quotidiennement dans notre vie professionnelle, d'étudiant, d'investisseur, de citoyen et d'analyste de notre environnement. "

A l'en croire, il a cela de particulier qu'il ne met pas en avant un domaine spécifique de notre espace économique (... ). Il regroupe, selon M. Diouf, " l'ensemble des pans de l'économie en privilégiant un unique aspect : la présence de ces termes ou concepts dans notre vie quotidienne. Et c'est dans ce sens que ce livre devrait devenir un outil du quotidien, une référence dans nos interactions, presqu'un livre de chevet si l'économie devenait une passion pour vous ".

Abdou " est généreux, discipliné, humble etc ". Des " valeurs " saluées, unanimement, par Mamadou Ndiaye, directeur général du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti), Adrien Diouf, Dg de Umoa-Titres, Abdou Kane, assesseur à la Faseg, Mamadou Ngom économiste fiscaliste, El Ousseynou Kane, Dg du Bos/Pse mais également par les membres de sa famille, ses anciens collègues et promotionnaires.

Très " ambitieux et engagé dans la quête perpétuelle du savoir ", l'auteur Abdou Diaw donne " rendez-vous prochainement pour la publication d'autres livres " pour servir aussi bien les professionnels et les profanes pour la maîtrise et la compréhension des termes et notions employés dans le domaine de l'économie et celui de la finance.