Sénégal: Elections territoriales - Abdoulaye Diouf Sarr décline son programme pour Dakar

Le candidat investi par la coalition " Bennoo Bokk Yaakkar " pour briguer l'Exécutif de la mairie de la capitale, Abdoulaye Diouf Sarr, et ses collègues la majorité retenus pour aller à l'assaut des 19 communes du département de Dakar, a présenté ce dimanche le programme très fouillé élaboré par un pôle scientifique et touchant de plein fouet les préoccupations majeures concrètes des populations dakaroises qu'il compte mettre en œuvre une fois élu.

C'est devant une foule compacte de responsables, militants et sympathisants acquise à la cause de la mouvance présidentielle et de son président, Macky Sall, que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, tête de liste de la coalition " Bennoo Bokk Yaakkar " pour briguer l'Exécutif de la mairie de Dakar, a présenté la quintessence du programme qu'il compte exécuter dès son élection au soir du 23 janvier 2022. Selon lui, " il ne s'agit pas d'un programme théorique mais plutôt d'un travail très fouillé élaboré par un pôle scientifique à partir de données fournies par les différentes catégories socio-professionnelles et touchant de plein fouet les préoccupations majeures concrètes des dakarois ". Une banque de projets qu'il compte exécuter une fois élu à compter de janvier 2022 aux côtés des projets déjà exécutés (Ter) et ou en cours de réalisation (Brt) ". A ses adversaires qui selon lui " n'ont de projet de ville que de combattre l'Etat central ", il leur notifie que " combattre un régime n'est pas un programme de ville ". Entre autres problématiques qu'il compte agresser figurent une ville sure et sécure, une ville-capitale intelligente, connectée avec un cadre de vie sain débarrassé du sable avec le projet Dakar Zéro sable, la réalisation de parking dont les études vont être commandées par anticipation l'amélioration de la mobilité urbaine, la réinvention des marchés de Dakar en les modernisant, l'institution des cantines scolaires. Il envisage aussi de faire de Dakar une ville culturelle, cultuelle (églises et mosquées).

Entre autres priorités figurent la modernisation de l'administration municipale pour optimiser la collecte de recette, la révision et la réorganisation des mécanismes de financement de la ville pour les adapter aux besoins des femmes entrepreneures. Il compte adopter une nouvelle approche de gouvernance municipale de développement à travers l'organisation de la conférence territoriale de Dakar, sorte de foire aux problèmes prioritaires de Dakar, qui sera le soubassement du budget. Il a en outre annoncé une nouvelle gouvernance financière de la ville avec les ressources propres de la mairie de ville en rationnalisant l'existant ; soit 45 milliards de FCfa de budget, et des ressources innovantes à travers " la coopération décentralisée et les financements innovants de concert avec l'Etat central pour financer des projets structurants lourds ".

Santé, sport, loisirs, social...

" 540 milliards en 12 ans et Dakar fait du surplace ", dira-t-il. Suivant la base de données de toutes les " daaras " de Dakar, il promet une assistance médicale à travers un dispositif itinérant qui fera le tour des " daaras ". Le sport et les loisirs, à travers une politique sportive clairement défini et l'embellissement du littoral de la corniche qui sera documentée sont au menu de son agenda. A côté de l'hôpital pour les personnes âgées qui existe déjà, il annonce l'érection d'un nouvel hôpital moderne des Parcelles assainies et la mise en place d'un dispositif souple au niveau avec des médecins de quartiers pour eux ainsi que pour les femmes, les enfants et les personnes handicapées.

Abdoulaye Diouf Sarr annonce aussi la création d'un cadre de concertation avec les commerçants et marchands ambulants. Tout en refusant de faire dans le populisme, il a promis de " travailler de concert et en parfaite intelligence avec les 19 maires des communes du département pour faire de Dakar une ville de référence ". A sa suite, son directeur de campagne, Dr Malick Diop, a lancé un défi exceptionnel à tous les maires de présenter à leurs concitoyens des offres programmatiques locales à même de répondre à leurs préoccupations essentielles.

A sa suite, le coordonnateur national de l'Alliance pour la république, Amadou Ba, concluant les travaux a félicité et encouragé Abdoulaye Diouf Sarr et toute l'équipe constituée des 19 candidats des communes du département de Dakar pour la pertinence de la présentation de son offre programmatique municipale adossée dans une parfaite synergie cohérence et complémentarité au Plan Sénégal émergent, référentiel des politiques publiques. Dans la perspective des prochaines élections territoriales, il a promis aux candidats et citoyens-électeurs du département de Dakar qu'on aura 20/20 au soir du 23 janvier 2022.