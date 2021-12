Afrique: Les chercheurs appelés à développer des synergies face aux domaines prioritaires de développement

Les enseignants-chercheurs africains doivent développer des projets collaboratifs pour mieux adresser les défis du développement surtout dans les domaines prioritaires. L’invite a été faite ce lundi 6 décembre à l’ouverture des 5èmes journées scientifiques du Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (Cames). Cette rencontre de trois jours qui se tient au Centre africain d’études supérieures en gestion (Cesag) convoque la réflexion autour du thème général : «Optimisation des ressources, pour le développement d’une recherche efficace ».

Le ministre burkinabé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Alkassoum Maïga estime que c’est dans une synergie internationale que la recherche participera à adresser les défis auxquels sont confrontés nos pays.

Cet enseignant chercheur au département de Sociologie de l'Université Joseph Ki-Zerbo l’a fait savoir à l’ouverture des 5ème journées scientifiques du CAMES, ce lundi 6 décembre 2021 au Centre africain d’études supérieures en Gestion (Cesag).

Intervenant par visio-conférence M. Maïga pense que le pari le plus important c’est d’arriver à briser les barrières qui existent entre les centres de recherche. Ce qui, à son avis, revient à amener les enseignants chercheurs à avoir des projets collaboratifs.

Abondant dans le même sens, le directeur de la Fondation allemande pour la recherche (Dfg), Mme Katjia Becker appelle à la création d’un réseau international de recherche impliquant les centres de recherche africains et ceux des pays développés.

Prenant la balle au rebond, le directeur général du CESAG, le Pr Balibié Serge Auguste Bayala, s’est adressé à ses collègues en ces termes : « chers collègues chercheurs, nous devons, ensemble aller sur les grands chantiers de développement de l’Afrique à l’aune des grands agendas 2030 et 2063, afin de transformer nos institutions en de véritables laboratoires de transformation qualitative et quantitative du capital humain, levier indispensable pour le continent et l’humanité ».

Il leur demande ainsi d’être généreux durant ces journées scientifiques en partageant beaucoup pour accroître abondamment leurs connaissances, afin d’engager résolument leur intelligence vers la prise en charge des préoccupations réelles de l’Afrique.

Dans la même veine, le secrétaire général par intérim du CAMES renseigne qu’au terme de ces deux jours, il est attendu un développement des synergies et l’identification des projets communs de recherche dans les domaines prioritaires.

D’où la nécessité pour lui, d’amener les réseaux de recherche multi-pays à travailler ensemble, en vue de capter les offres de financement et à nouer des partenariats stratégiques afin de répondre aux défis multiformes de développement des Etats membres du CAMES.

Un moyen de contribuer à l’émergence d’une nouvelle recherche-action dans l’espace commune, en s’inspirant des expériences des chercheurs des autres espaces similaires.

Dans la même dynamique, le directeur de la recherche et de l’innovation au ministère de l’enseignement supérieur du Sénégal, le Pr Amadou Gallo Diop, rappelle l’importance d’une recherche qui permet de résoudre les problèmes auxquels font face nos Etats dans les divers domaines scientifiques.

Ainsi, pendant deux jours vont s’alterner des panels de discussion sur des retours d’expériences et des opportunités à saisir et des ateliers thématiques de recherche dans plusieurs domaines de recherche prioritaires.

Il s’agit de « biodiversité », « changements climatiques », « énergie », « gouvernance et développement », « innovation technologique et transformation », « langues, société, culture et civilisations », « mines, pétrole et sols », « pharmacopée et médecine traditionnelle africaines », « santé », « sécurité alimentaire et nutrition », « socio-économie et marché » et « technologies de l’information et de la communication ».

Ces 5èmes journées scientifiques du CAMES qui se poursuivent jusqu’au mercredi 8 décembre regroupent, en présentiel et à distance, plus de mille participants provenant des pays de l’espace CAMES, de la Belgique et d’Allemagne.