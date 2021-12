Cameroun: Transplantation rénale - Les frères Balogog ont quitté l'hôpital

Yves, 33 ans, le donneur et son frère aîné Bertrand, le receveur, 34 ans qui souffrait d'une insuffisance rénale chronique sont retournés en famille vendredi dernier.

Le pas lent et la mine détendue, Bertrand Balogog, 34 ans, se dirige vers la sortie de l'Hôpital général de Yaoundé ce vendredi 3 décembre. Pour cette première apparition après la transplantation rénale du 10 novembre dernier, c'est un boubou blanc qu'il a choisi de porter pour se révéler au monde. Il a l'air fatigué, mais son regard fixé droit devant lui, est la preuve qu'il est prêt à entamer une nouvelle vie.

A ses côtés, comme au début de cette aventure invraisemblable, son frère cadet. Serré dans un Blue Jeans et t-shirt blanc moulant, le donneur est visiblement en pleine forme. Sur le chemin qui mène à la sortie de cette formation sanitaire, les deux hommes, déjà unis par le sang et désormais par cet organe vital, ne manquent pas de saluer les curieux ou de poser avec eux pour la postérité. Lorsque le corps médical, conduit par le Pr. Vincent de Paul Djientcheu, directeur général de l'Hôpital général les rejoint, les sourires et les échanges qu'ils ont trahissent la complicité née entre médecins et patients avant, pendant et après cette double opération.

Approché par les hommes de médias aux aguets depuis les premières heures de la matinée, l'ancien malade déclare, la voix assurée : " Tous les voyants sont au vert. C'est pour cela que je suis en train de sortir. Je suis un peu fatigué à cause de la chirurgie, mais je vais bien. " Son frère cadet indique, quant à lui : " Rien n'a changé dans ma vie après l'opération. Je vais bien aussi. " Pour la suite, le premier patient greffé du Cameroun fait savoir qu'il a des médicaments à prendre à vie : Des immunosuppresseurs.

Ce sont des molécules qui empêchent toute réaction de rejet du greffon. Il lui a donc été recommandé d'éviter les lieux bruyants sans masque, les transports en commun et autres. Bref, il doit adopter une nouvelle hygiène de vie. Le Pr. Gloria Ashuntantang, chef service néphrologie, de l'Hôpital général de Yaoundé ajoute à ce sujet : " Nous avons désormais un patient transplanté en forme. Il a juste besoin de récupération. Il a des anti rejets à prendre mais aussi des médicaments pour éviter toute infection. Après cette sortie, nous allons les revoir et surtout le receveur. D'abord une fois par semaine, et ensuite une fois tous les mois, ainsi de suite. Le donneur sera aussi suivi, mais il ne risque rien. "

Les frères Balogog ont été opérés le 10 novembre dernier. Yves, 33 ans, avait décidé d'offrir un de ses reins à son frère aîné, Bertrand, 34 ans qui souffrait d'une insuffisance rénale chronique. Si la transplantation semble s'être bien passée et que les deux frères vont bien, il reste à présent que le corps médical veille. La greffe de rein est le meilleur traitement de l'insuffisance rénale terminale parce qu'elle met fin aux séances de dialyse. Mais le risque de rejet de l'organe greffé est à surveiller. D'où la nécessité de prendre correctement les immunosuppresseurs.