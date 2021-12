Cameroun: Kribi - Peur sur les plages

La maladie mystérieuse qui affecte une adolescente et le décès d'un jeune homme, tous deux ayant ramassé des objets trouvés en bordure de mer, provoquent la psychose.

Depuis quelques jours, l'état de santé préoccupant d'une adolescente constitue le sujet de conversation de prédilection dans les lieux publics de Kribi. La jeune élève serait sous l'emprise des esprits de l'eau. Selon les parents de la jeune fille rencontrés mercredi et qui ont refusé de dévoiler l'identité de leur enfant, cette dernière est habitée par une sirène. La " reine des eaux ", témoigne un membre de la famille, est entrée en contact avec la jeune élève à travers un bracelet ramassé sur la plage.

Selon les déclarations de notre source, la jeune élève est rentrée un soir avec un bracelet artisanal. Et dès le lendemain, l'enfant a refusé d'aller à l'école et s'est mise à menacer tout le monde à la maison, disant recevoir des ordres du bracelet. La fillette buvant beaucoup d'eau, et face à son comportement inquiétant, ses parents décident alors d'aller rencontrer un homme de Dieu. Après des prières, le pasteur révèle à la famille que cette dernière progéniture est possédée par les esprits de l'eau. Depuis lors, la santé de l'enfant ne cesse de se dégrader. " Son pronostic vital semble engagé ", pense un oncle de la victime rencontré mercredi à Kribi.

Le phénomène des objets ramassés à la plage et provoquant des maladies mystiques n'est pas nouveau à Kribi. Le 29 octobre 2021, les jeunes du quartier Dombè accompagnaient à sa dernière demeure un des leurs. Pierre A., 23 ans, étudiant à Yaoundé, était venu rendre visite à ses parents à Kribi. Lors d'une virée à la plage, il avait ramassé une chaîne en plaqué or. Sans mot dire à ses parents, le jeune garçon gardait secret son bijou dans sa poche. Trois jours plus tard, c'était la maladie. Et malgré ses atroces souffrances, les examens cliniques n'ont rien révélé. " Il délirait dans son lit de malade et disait qu'une jeune fille l'appelle, le poursuit. Il est décédé sept jours après avoir ramassé la chaîne sur la plage ", témoigne le père du défunt.

Kribi est une ville côtière. Et selon les gardiens des traditions, les esprits de l'eau se baladent aussi dans la nature. " Ils se transforment sous plusieurs formes. Ça peut être un bijou en or ou artisanal, un mouchoir ou une pièce de monnaie ", fait savoir Elise Ola, une initiée. La dame révèle que ces esprits de l'eau prennent aussi souvent la forme humaine. " Faites attention aux jolies filles et aux beaux garçons qui se baladent le long des plages. A l'approche, ils sont extrêmement gentils ", dit la femme.

L'initiée ne dit pas savoir démasquer ces esprits de l'eau ayant l'apparence humaine. Sans toutefois être précise, Elise Ola dit qu'il y a des périodes au cours de l'année où il faut faire très attention quand on se promène sur la plage. " Le plus grand secret, c'est de ne rien ramasser quand ce n'est pas votre objet qui est tombé ", recommande l'initiée.