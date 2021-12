Cameroun: Foire à bétail de Ngaoundéré - La 7e édition dévoile son charme

C'est un rendez-vous qui a attiré un grand nombre d'éleveurs à la place des fêtes de Ngaoundéré du 29 novembre au 3 décembre derniers.

Des dizaines de bœufs pesant entre 500 kg et une tonne ont fait l'objet de de curiosité du 29 novembre au 3 décembre dernier à la place de fêtes de Ngaoundéré. C'était à l'occasion de la 7e édition de la foire à bétail, présidée par le ministre de l'Elevage, des Pêches et Industries animales, le Dr Taïga, qu'accompagnait le gouverneur de la région de l'Adamaoua, Kildadi Taguiéké Boukar.

A ce rendez-vous, 2500 éleveurs ont exposé leur meilleur cheptel, fruit de l'adoption des pratiques innovantes et de l'utilisation des nouvelles biotechniques. Les différents spécimens ont fait la particularité de cette édition. Dans des enclos, outre les bovins, on pouvait admirer des petits ruminants, des chevaux voire des dromadaires.

Renvoyée à plusieurs reprises à cause de la pandémie à Coronavirus, cette manifestation organisée cette année est venue booster le moral des éleveurs venus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. " Nous ne nous sommes pas exprimés l'année dernière. Cette organisation de la foire à bétail nous a permis de mettre en valeur nos productions ", a confié, Mohamadou, éleveur venu de la Centrafrique.

Près des enclos, l'on a noté aussi la présence des acteurs du secteur informel. Installés dans les stands établis pour les besoins de la cause, les produits de la chaîne de valeur ont séduit le public venu nombreux. Les visiteurs n'ont pas résisté aux délices des produits dérivés de l'activité pastorale.

Après avoir fait le tour des installations de la foire à bétail, le Dr Taiga a déclaré que la transformation structurelle de l'économie nationale était en marche. Ceci à travers la politique d'import-substitution et la promotion du Made in Cameroon qui se matérialise par les produits exposés à cette foire. Les éleveurs pour leur part ont saisi l'occasion pour remercier les structures qui œuvrent à leurs côtés, à l'exemple du Projet de développement de l'élevage (Prodel), le Projet de développement et de commercialisation du Bétail et des infrastructures d'Elevage (PD-Cobie), et du Projet du projet de développement des chaînes de valeurs d'Elevage et pêches (Pdcvep).

Cette rencontre a été également riche en échanges entre différents acteurs avec un focus sur l'animation scientifique où des préoccupations et enjeux liés au développement de l'élevage au Cameroun ont été abordés. Une insistance a été particulièrement faite sur l'élevage laitier comme thème central. Pour mettre un terme à la foire nationale à bétail, des prix spéciaux ont été offerts aux meilleurs éleveurs.