Algérie: La loi sur l'investissement permettra à l'entreprise d'évoluer dans un environnement sain

Alger — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, dimanche à Alger, que la nouvelle loi sur l'investissement, en cours d'élaboration, prévoyait des mesures à même de permettre aux entreprises d'évoluer dans un environnement sain.

Intervenant lors des travaux de la Conférence nationale sur la relance industrielle, M. Benabderrahmane a précisé que cette loi concrétiserait "une approche intégrée pour la promotion de l'investissement local et étranger, laquelle permettra aux entreprises d'évoluer dans un environnement sain et plus concurrentiel".

Evoquant les mesures incluses dans la nouvelle loi, le Premier ministre a fait savoir que cette dernière devra expliquer les mécanismes d'octroi d'immobilier et des avantages et consacrer le rôle de l'Etat dans l'investissement en tant qu'élément créateur d'un climat propice et de stabilité législative nécessaire.

Ces nouvelles mesures visent également à réunir les conditions de développement d'une institution sans distinction entre les secteurs public et privé et à l'encourager afin de fournir les besoins du marché national et par la suite accéder aux marchés étrangers, en sus de garantir les normes nécessaires de la concurrence du produit national.

Concernant les investissements directs étrangers (IDE), le Premier ministre a affirmé que le nouveau texte œuvrera à encourager l'investisseur étranger à la production locale et à l'exportation de ses produits à partir de l'Algérie, notamment à travers l'exploitation des accords conclus de libre échange.

Accompagné du ministre de l'industrie, Ahmed Zeghdar, le Premier ministre a appelé les responsables de ces ateliers à prendre en considération tous les avis et les propositions notamment celles formulées par les porteurs de projets d'investissement.