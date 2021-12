Cameroun: Coopération Cameroun-Belgique - De belles perspectives

L'avenir des relations entre les deux pays était au centre de l'audience accordée, vendredi dernier, au ministre d'Etat belge, André Flahaut, par le ministre des Relations extérieures, Mbella Mbella.

" C'est vrai que la Belgique n'est pas très présente au Cameroun. Mais il faut un début à tout. " Cette déclaration est du ministre d'Etat, président honoraire de la Chambre des représentants belge, André Flahaut. Celui-ci s'exprimait ainsi vendredi, 3 décembre dernier, au sortir de l'audience que lui a accordée le ministre des Relations extérieurs, Lejeune Mbella Mbella. Les deux personnalités ont passé en vue la relation bilatérale entre le Cameroun et la Belgique, et explorer les voies et moyens de renforcer les liens qui unissent les deux pays.

Pour y parvenir, André Flahaut pense qu'il faudrait miser sur les communautés locales, fort de leur grand potentiel. D'après lui, " on peut sans doute compléter l'arsenal des moyens d'aide au niveau européen et belge par une activité plus intense au niveau local, avec des citoyens qui se sont rencontrés, ont discuté ensemble, ont appris à s'apprécier, à s'enrichir mutuellement pour le bien-être du peuple ".

La Belgique pourrait ainsi investir dans des secteurs tels que de l'enseignement, la santé, l'agriculture et les infrastructures. L'hôte du ministre Mbella Mbella s'est dit conscient des enjeux et des obstacles à franchir. Ce dernier ne doute néanmoins pas de la détermination de son pays et du Cameroun. " Je crois qu'il y a beaucoup de travail, mais ce travail ne va pas nous faire reculer ", a-t-il alors fait savoir.

La Belgique entrevoit ces relations sous le signe d'un partenariat aux bénéfices mutuels. " On parle plus de partenariat, parce que cela implique le respect mutuel. Ce n'est pas à l'un d'imposer des choses à l'autre.

Donc, pas de colonialisme ou de néo-colonialisme, encore moins du paternalisme. On a chacun nos richesses, on a chacun nos valeurs. Nous avons des populations de grande valeur, nous avons des richesses économiques et nous pouvons ensemble essayer de construire ", a fait savoir le ministre d'Etat belge. Ce dernier s'est par ailleurs réjoui des convergences de vues avec le ministre camerounais des Relations extérieures sur divers aspects.