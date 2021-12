Cameroun: Pratique de l'activité statistique - Les modalités précisées

Le président de la République a signé le 2 décembre dernier, le décret d'application de la loi de juillet 2020 régissant ce secteur au Cameroun.

La loi régissant l'activité statistique au Cameroun peut désormais se mettre en branle, en toute quiétude. C'est que, le président de la République, Paul Biya, a signé le 2 décembre dernier, le décret d'application de cette loi promulguée le 20 juillet. Ledit décret d'application publié le 3 décembre 2021 comporte 34 articles repartis en sept chapitres.

Ces chapitres traitent entre autres des dispositions générales, des principes fondamentaux de la statistique officielle, de la Stratégie nationale de développement de la statistique, du système national d'information statistique. On y retrouve également un chapitre traitant des sources, de l'accès et de la cession des données statistiques, puis un autre sur le cadre national d'assurance qualité en matière statistique, etc.

En ce qui concerne les principes fondamentaux, le décret souligne en son article 4, que les travaux et les activités statistiques sont régis par la pertinence, l'impartialité et le droit d'accès de tous à l'information statistique, la transparence et la responsabilisation, la prévention de l'usage abusif des statistiques, la fiabilité, la qualité et la sécurisation des statistiques utilisées. En matière de transparence par exemple, il est précisé à l'article 5 que les administrations qui font partie du Système national d'information statistique (INS, Bureau national de l'état civil, etc), doivent préciser les sources, les méthodes et les procédures d'élaboration des statistiques.

Ces entités sont aussi tenues d'informer les personnes physiques et morales du cadre légal et institutionnel dans lequel s'effectue l'activité statistique, les dispositions adoptées pour garantir la confidentialité et la protection des données individuelles, ainsi que les finalités pour lesquelles les données sont demandées. Par ailleurs, l'activité statistique ne se fera que dans un cadre précis. Le décret indique à cet effet que la Stratégie nationale de développement de la statistique (Snds) en est le cadre de référence.

A ce titre, elle est l'outil de planification stratégique élaboré et mis en œuvre pour la production des statistiques et des indicateurs de suivi-évaluation des résultats, ainsi que leur impact tout au long du processus de conception et de mise en œuvre des stratégies nationales de développement, d'après l'alinéa 1 de l'article 10.

Concernant les sources, l'accès et la gestion des données statistiques, l'article 22 du décret présidentiel de la République souligne que les données brutes ou primaires devant servir à la production de statistiques officielles proviennent des recensements, enquêtes statistiques, des sources administratives. Aussi, note-t-on, en matière d'accès aux données statistiques, que " les statistiques officielles sont considérées comme un bien public. Leur accès est libre et gratuit pour celles qui sont déjà publiées ".