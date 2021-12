Cameroun: Ebolowa - Le Centre hospitalier désormais opérationnel

L'inauguration de la formation sanitaire a eu lieu vendredi dernier, au cours d'une cérémonie présidée, au nom du chef de l'Etat, par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute.

" L'inauguration officielle du Centre hospitalier régional d'Ebolowa est la matérialisation concrète de la volonté réaffirmée du président de la République d'offrir aux populations, des services de soins de santé de qualité et à moindre coût ". Propos du Premier ministre, chef du gouvernement, vendredi 3 décembre dernier à Ebolowa. Au nom du président de la République, Joseph Dion Ngute présidait la cérémonie d'inauguration du Centre hospitalier régional d'Ebolowa.

C'était en présence des personnalités de haut rang et une foule nombreuse qui, par la voix du maire de la ville, Daniel Edjo'o, a su exprimer sa reconnaissance et sa gratitude au président Paul Biya pour la mise en œuvre du Plan d'urgence triennal (Planut) 2015-2017 prévoyant, dans son volet santé, la construction et l'équipement des Centres hospitaliers régionaux, dont celui d'Ebolowa.

En effet, au quartier Ngalan, le Centre hospitalier régional se dresse avec fière allure. La structure sanitaire a été présentée par son directeur. Michel Ekono a ainsi parlé d'un édifice abritant un hôpital de référence de deuxième catégorie, bâti sur une superficie de 5 ha et doté d'un équipement technique de dernière génération. Le Centre hospitalier régional d'Ebolowa, à l'instar de ceux de Bafoussam, Maroua, Bertoua, Garoua, Ngaoundéré, etc. a une vocation gynécologique, en plus de la prise en charge de la femme et de l'enfant.

Au regard des services médicotechniques offerts, on n'hésite pas à parler de " mastodonte sanitaire ". Le Centre hospitalier est en effet doté d'unités techniques comprenant huit services majeurs comme la médecine et ses sous-spécialités (cardiologie, gastrologie, neurologie), les urgences, la chirurgie et ses spécialités apparentées (chirurgie générale, traumatologie et orthopédie), l'ophtalmologie et la lunetterie, l'odontologie, l'oto-rhino-laryngologie, la pédiatrie et ses sous-spécialités (pédiatrie générale, néonatalogie, neuro-pédiatrie), la gynécologie obstétrique.

Le Centre hospitalier régional d'Ebolowa dispose également d'un bloc opératoire avec trois salles d'opération ultramodernes, la réanimation, les soins intensifs, l'imagerie médicale, le laboratoire d'analyses médicales, une banque de sang, une pharmacie et une morgue moderne. Au niveau de l'alimentation, deux sources d'énergie sont disponibles avec deux générateurs de 275 KVA chacun. On est ici à l'abri de toute coupure intempestive du courant électrique.

Une telle formation sanitaire, qui traduit la vision du chef de l'Etat de restreindre les déplacements des populations en quête de soins de santé de qualité, est-elle accessible ? C'est par l'affirmative que la réponse à cette question a été donnée, faisant le rapport entre les services sanitaires offerts, la qualité des équipements, et les coûts financiers. Ainsi, par exemple, Michel Ekono a révélé qu'ici le scanner coûte 50 000 F seulement. Le Centre hospitalier régional d'Ebolowa, comme va le dire le Premier ministre, est " un symbole de l'égal accès aux services de santé de pointe ".