Congo-Kinshasa: Covid-19 - De nouvelles mesures restrictives contre le variant Omicron

A la suite d'une légère progression des cas de covid-19 en République démocratique du Congo à l'apparition du nouveau variant Omicron en Afrique australe et à la recrudescence de la pandemie dans plusieurs regions du monde, le chef de l'Etat, Félix-AntoineTshisekedi, a presidé, le 4 décembre, une reunion du Comité multisectoriel de riposte élargie à sa task force.

Au terme de la réunion, les mesures prises annoncées par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, visant à renforcer et à consolider la prévenrion, sont les suivantes: le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics ; le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public impliquant la prise de température corporelle, le lavage des mains à l'eau et au savon ou l'application du gèle hydroalcoolique ; pour tout accès sur le territoire, l'obligation de présenter un test PCR négatif endéans soixante-douze heures ; pour toute sortie du pays, l'obligation de présenter un test négatif ; la stricte application du couvre-feu de 23 h à 4h du matin.

En outre, les manifestations publiques (réunions, célébrations, mariages, réceptions, etc.) se déroulant dans un espace extérieur ou privé clos ne devront plus excéder plus de 50% de la capacité. Les veillées mortuaires dans le funérarium et/ou à domicile sont dorénavant strictement interdites. L'administration publique, les entreprises publiques ainsi que privées demeureront ouvertes à 50% de leur capacité tandis que les universités et les milieux scolaires resteront ouverts avec le renforcement du strict respect des gestes barrières.

Les bars, discothèques et autres terrasses peuvent, quant à eux, fonctionner normalement dans le respect des gestes barrières. L'obligation pour toute personne à risque ou les plus exposées de se faire tester régulièrement devant toux associée ou non à la fièvre à l'aide des tests rapides. Aussi, pour l'application de ces mesures, le gouvernement a appelé au concours de la police nationale congolaise, tout en recommandant la vaccination contre la pandémie de covid-19 à toute la population.

A l'approche des festivités de fin d'année, il s'avère donc nécessaire, pour le respect strict des nouvelles mesures, que les autorités elles-mêmes prêchent par l'exemple et qu'un suivi regulier soit effectué pour une meilleure évaluation de l'application de ces mesures.