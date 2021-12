Maroc: L'intégration scolaire des enfants à besoins spécifiques au centre d' une rencontre à Casablanca

La thématique liée à l'intégration scolaire des enfants à besoins spécifiques a fait l'objet, vendredi à Casablanca, d'une journée d'étude organisée par la direction provinciale de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports des arrondissements de Casa-Anfa.

Lors de cette rencontre, initiée en partenariat avec l'association "Moltaka B'ladi pour la citoyenneté", les participants, qui ont examiné les moyens adéquats pour la dynamisation du programme national de l'éducation inclusive, ont également plaidé pour la multiplication des actions en faveur des enfants à besoins spécifiques.

S'exprimant à cette occasion, la directrice provinciale de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports des arrondissements de Casa-Anfa, Bouchra Aarif, a indiqué que tous les moyens sont mis en œuvre pour l'application de la stratégie du ministère concernant l'éducation inclusive et la loi cadre 51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, particulièrement le projet 04 relatif aux enfants en situation de Handicap.

Cette rencontre, a-t-elle dit, est une occasion pour présenter le bilan et les perspectives des actions menées dans le domaine de l'éducation inclusive, faisant savoir que la réussite de ce chantier passe par la formation des ressources humaines, le renforcement des espaces d'accueils et la mise en place de salles de soutien médicales et para-médicales outre le travail avec les partenaires, les acteurs éducatifs et les associations.

La responsable a souligné que toutes les écoles de cette direction provinciale sont inclusives, précisant que 1120 élèves poursuivent leurs études dans des écoles publiques et privées et bénéficient de tous les services mis à leurs disposition dans les établissements scolaires.

Durant l'année scolaire précédente, ils étaient 300 élèves à avoir bénéficié du système d'adaptation des examens dans les trois cycles dans le cadre de l'égalité des chances, a ajouté Mme Aarif, rappelant que 800 intervenants socio-éducatifs ont bénéficié d'un programme de formation.

Pour sa part, le coordinateur régional de l'Entraide National de la région Casablanca-Settat, Mohamed Lafjili, a exposé les services offerts par cette institution notamment l'accueil et l'orientation des personnes en situation de handicap (13 centres d'accueil au Maroc), l'appui à la scolarité au profit de 3000 élèves dans la région, l'octroi d'équipements et la mise en place d'activités génératrices de revenu.