Congo-Brazzaville: Violences fondées sur le genre - Le Conseil consultatif de la femme à l'écoute des collégiennes et lycéennes

Le secrétariat permanent du Conseil consultatif de la femme a entretenu, le 4 décembre au lycée de Mafouta, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou, les élèves venues de plusieurs écoles sur les questions liées aux violences sexuelles en milieu scolaire, en particulier, et dans la société, en général.

Lors de l'échange, les élèves ont dénoncé ouvertement les problèmes qui minent leur parcours scolaire. Issues des établissements tels les lycées de Mafouta; Notre-Dame; Savorgnan-de-Brazza; 1er mai et Nganga-Edouard puis des collèges de la Fraternité et Angola libre, les filles ont peint, devant quelques membres du Conseil consultatif de la femme, le tableau sombre de certaines écoles publiques et privées.

Sans langue de bois, elles ont expliqué les actions, menaces, propositions, insultes, intimidations et des gestes non confortables, dont elles sont soit témoins ou victimes. "J'invite mes sœurs qui subissent des actes bizarres à l'école de toujours dénoncer, puisque notre avenir en dépend. Nous ne devrons pas abandonner les études à cause des menaces des professeurs ou de nos amis de classe. Nous ne sommes pas des objets sexuels. Nous ne devrons pas satisfaire les désirs des enseignants, afin d'avoir les bonnes notes en classe ", a indiqué une lycéenne.

Elle a ajouté qu'elle a redoublé la classe de seconde à cause de son professeur de mathématiques, qui l'attribuait toujours des mauvaises notes du fait qu'elle n'acceptait pas ses avances et rendez-vous extrascolaires. Plusieurs autres témoignages allant dans ce sens, voire même plus fragrants, ont été énoncés.

Cet atelier d'écoute des filles collégiennes et lycéennes qui est organisé sur le thème: " Harcèlement sexuel en milieu scolaire " fait suite à la célébration, le 25 novembre, de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes.

Il vise à sensibiliser les jeunes filles aux violences sexuelles et permettra également aux participantes d'éviter ou de dénoncer les formes de violences dont elles sont victimes ou témoins. " Nous sommes ravies d'échanger avec ces élèves. Il y a un bon dynamisme et elles ont la force de dénoncer ce qu'elles vivent au quotidien, notamment les violences sexuelles, le cyber harcèlement et autres. Il est temps de tout dénoncer ", a indiqué Rose Marie Ovaga, responsable communication du Conseil.

Il sied de rappeler qu'au terme de cette campagne, qui prendra fin le 11 décembre, un rapport faisant office de compte rendu sera présenté aux autorités compétentes. Le Conseil consultatif de la femme émet des avis sur les questions liées à la condition de la femme. Il fait également au gouvernement des suggestions visant à promouvoir l'intégration de la femme au développement.