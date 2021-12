Congo-Brazzaville: Musique - " Faux jugements ", Fanie Fayar sous le prisme de la rumba

Diffusé pour le moment qu'en version audio, depuis le 29 novembre, "Faux jugement" est le tout nouveau single de l'artiste-musicienne Fanie Fayar dans lequel elle a misé sur la rumba congolaise pour dénoncer toute opinion fondée sur des suppositions et non la vérité.

"Faux jugement" se présente dans un court format de 3 mn 30. Et si l'artiste s'est longtemps illustrée dans le " Nsangi groove-soul ", autrement dit une combinaison des rythmes congolais, africains et de styles pop, funk, rock, jazz et soul, elle a opté cette fois-ci pour la rumba congolaise dans une rythmique douce, qui berce l'oreille avec sa voix tendre et sensationnelle.

Parce qu'il est de coutume dans nos sociétés de voir des gens élever des voix ou porter leurs témoignages sur des faits dont ils ne possèdent pas la vérité, Fanie Fayar appelle à cesser avec les faux jugements. Son tout nouveau single se veut donc interpellateur car trop souvent, l'apparence est trompeuse et, il ne suffit pas de voir ou d'entendre pour connaître la vérité concernant une quelconque situation.

"Faux jugement", c'est donc une manière pour l'artiste de relativiser sur le fait que la perfection n'est pas de ce monde. Aussi, de dire au public que tout le monde dans la vie peut connaître une période de vache maigre, donc au lieu de condamner injustement et surtout sans connaissance de cause, il serait mieux de songer à comprendre l'épreuve par laquelle passe autrui et surtout compatir.

A ce propos, Fanie Fayar a chanté: " Moto nionso na mokili ako bungaka, kasi soki ekomi na tango na ngai, ekomelaka ngai gambo. Mi tala, mi tuna, soki nani obunga té po ozala moto ya yambo obuakela ngai libanga. L'erreur est humaine, moto nionso aza na mabé na yé. Mais, sache que l'erreur ne fait pas de moi une erreur... Ne jamais condamner, ne jamais juger ".

Pour rappel, Fanie Fayar est une artiste qui s'appuie sur ses origines et sa tradition pour faire résonner la voix exceptionnelle de son terroir aux extrémités de l'Afrique et d'ailleurs. Passionnée de musique depuis son enfance, elle fait ses débuts au sein de la chorale "La colombe" avant d'intégrer des groupes professionnels puis de prendre son envol pour une carrière solo. Fanie Fayar est aussi formatrice, car elle dirige un atelier de chant à l'Institut français du Congo, à Brazzaville, où elle transmet sa romance pour la mélodie aux plus jeunes. À son actif à ce jour, plusieurs collaborations, récompenses, morceaux et un album intitulé " Bo yamba ngai ", sorti en 2018.