Algérie: Le président Tebboune préside l'ouverture des travaux de la conférence nationale sur la relance industrielle

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, samedi à Alger, l'ouverture des travaux de la conférence nationale sur la relance industrielle, visant à établir une vision stratégique du secteur industriel et à mobiliser les acteurs autour des objectifs de la relance économique.

Les travaux de cette conférence organisée par le ministère de l'Industrie, se déroulent au Palais des nations (pour ce qui est de l'ouverture et des allocutions) et au Centre international des conférences (pour ce qui est des ateliers et des débats), du 4 au 6 décembre, sous le thème "Ensemble pour relever le défi".

Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Reda Tir, des cadres d'Etat, des chefs d'entreprises et de groupes industriels, publics et privés, des responsables d'administrations et d'institutions en lien avec le secteur de l'industrie et de l'investissement y ont également pris part.