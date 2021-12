Algérie: JM Oran-2022 - Des instructions pour créer une instance de suivi des préparatifs

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle il a donné des instructions pour créer dans l'immédiat une instance chargée du suivi des préparatifs continus pour la tenue des jeux méditerranéens (JM) prévus en 2022 à Oran, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a chargé le ministre de la Jeunesse et des sports du suivi et du constat sur le terrain de façon hebdomadaire pour s'enquérir du rythme d'avancement des travaux, en coordination avec le wali d'Oran, et de soumettre au Premier ministre, ministre des Finances des rapports précis et transparents, en sus de la présentation d'un état des lieux mensuel au Conseil des ministres, lit-on dans le communiqué.

Le président de la République a ordonné, en outre, "le lancement d'une consultation internationale pour la sélection d'opérateurs en matière de matériel sportif", en insistant sur l'importance de "veiller à assurer aux athlètes algériens tous les moyens afin de les préparer et améliorer leur niveau pour s'adjuger les premières places en termes de médailles pour honorer l'emblème national".

Le président de la République a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l'examen et à l'approbation de projets de loi et de décrets et à la présentation d'exposés relatifs aux secteurs de la recherche scientifique, des startup et des télécommunications, ainsi qu'au suivi des préparatifs des Jeux Méditerranéens prévus en 2022 à Oran.