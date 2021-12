Algérie: Accélérer la promulgation de la loi sur la protection et la promotion des handicapés

Alger — L'Organisation nationale des aveugles algériens (ONAA) a appelé, samedi à Alger, à "accélérer" la promulgation de la loi sur la protection et la promotion des handicapés pour "une meilleure prise en charge" de leurs préoccupations, l'optimisation de leur accès à la protection sociale et de leur droit à l'insertion.

Intervenant à une journée d'études sur l'insertion des personnes aux besoins spécifiques organisée à l'occasion de la journée mondiale des handicapés, le président de l'ONAA par intérim Farid Ariouat a appelé "à accélérer la promulgation de la loi sur la protection et la promotion des handicapés modifiant la loi 02-09 de 2002 dont l'amendement dure depuis 2019 ".

" La loi de 02-09 n'a pas profité aux handicapés car ne renfermant pas les textes réglementaires requis, et son amendement dure depuis 2019, ce qui suscite plusieurs questions, d'autant que l'organisation n'a pas été associée à cette démarche supposée garantir la protection sociale nécessaire à cette frange sociale ".

Il a également proposé la création d'un "secrétariat d'Etat en charge des personnes aux besoins spécifiques pour remédier à la marginalisation de leurs droits par de nombreuses parties officielles", appelant à classer les aveugles dans la catégorie des personnes handicapées" et non dans la liste des malades chroniques, afin qu'elles puissent bénéficier de l'allocation d'handicap, non d'une aide sociale".

Concernant le volet social, il a appelé à assurer des facilités aux personnes handicapées pour obtenir des logements, à porter à 4 % le taux d'intégration au poste de travail au lieu de 1 %, et à calculer 25 ans de travail effectif au lieu de 32 ans pour œuvrer droit à une retraite complète, sans prendre en compte l'âge de 60 ans".

Le président par intérim de l'Organisation a renouvelé son "appel à la récupération des sièges de l'entreprise "ENABROS" dissoute en 2011", qui était "une source de revenu pour beaucoup de non voyants".

Pour sa part, le président de la Commission de la santé et des affaires sociales de l'Assemblée populaire nationale, Ali Rebidj, a fait savoir que le pouvoir législatif avait promulgué plusieurs mécanismes législatifs et organisationnels "pour protéger, promouvoir et intégrer cette catégorie dans la société". Toutefois, l'étude de l'état des personnes handicapées en Algérie fait ressortir des obstacles qui empêchent leur pleine intégration dans la société", a-t-il regretté.

Il a ajouté que les deux chambres du Parlement "oeuvrent à la faveur de tous les mécanismes juridiques dont elles disposent à contrôler la mise en œuvre des droits de cette catégorie", soulignant que la Commission "oeuvre à contribuer à l'amélioration de l'état de cette catégorie".