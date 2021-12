Algérie: 11e Marathon de Medghacen (Batna) - Plus de 1 300 participants

Batna — Plus de 1 300 athlètes ont participé, samedi, à la 11e édition du Marathon international de Medghacen dans la wilaya de Batna.

Dans une déclaration à l'APS, Azzedine Guerfi, président de "l'Association des amis de Medghacen" organisatrice de cet évènement, a affirmé que cette manifestation revient après une année d'absence en raison de la pandémie de Covid-19, avec la participation de coureurs et adeptes de cette discipline sportive issus de différentes régions du pays et de dix pays arabes et africains, dont la plupart sont des étudiants inscrits dans les universités algériennes.

Il a ajouté que ce marathon a des objectifs culturels et patrimoniaux, notamment la préservation du mausolée royal numide de Medghacen d'une grande valeur historique, sa promotion en tant que destination touristique, en plus d'œuvrer à sa classification comme patrimoine mondial de l'Organisation des Nations-unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Cette édition a vu, pour la première fois, l'organisation d'une nouvelle épreuve de relais visant à attirer le plus grand nombre de coureurs, a ajouté le même intervenant.

De son côté, le président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Yacine Louail, a salué les bonnes conditions organisationnelles dans lesquelles se sont déroulées, en parallèle, la 11e édition du Marathon international de Medghacen et le Championnat national de marathon de l'année 2021.

A son tour, le directeur des compétitions de la Ligue d'athlétisme de la wilaya de Batna, Hakim Laghouil, a souligné l'évolution d'une édition à une autre de ce marathon, notamment l'augmentation du nombre de coureurs qui achèvent le circuit pour atteindre près de 400, alors que dans les éditions précédentes, seulement 150 à 200 athlètes terminaient l'épreuve.

Le marathon a été disputé par un temps printanier, sur un parcours s'étendant entre la ville de Batna, depuis le complexe sportif 1er novembre1954 jusqu'au mausolée royal numide de Medghacen dans la commune de Boumia, où s'est déroulée la cérémonie de remise des médailles aux lauréats, et ce, en présence du wali de Batna, Toufik Mezhoud.

Résultats techniques du Championnat national de marathon 2021:

Hommes :

1- Rafik Arouaoui (Amal Khenchela)

2-Cheikh Noui (Club Nacira Nounou -Alger)

3-Abdelmoumen Birche (Rouiba- Alger)

Femmes :

1-Kenza Dahmani (Equipe de Bordj Bou Arreridj)

Résultats du Marathon International de Medghacen (11ème édition)

Rafik Arouaoui (Amal Khenchela)

Cheikh Naoui (Club Nacira Nounou-Alger)

Moulay Slimane (Equipe Alger centre)