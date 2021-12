Congo-Brazzaville: Enseignement - La communauté éducative plaide pour la rallonge du projet Praased

Les participants à l'atelier de sensibilisation et d'appropriation des activités prioritaires du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased) ont sollicité, le 4 décembre, à Brazzaville l'extension de la date de clôture de ce projet pour améliorer le rendement scolaire au primaire et au collège.

Pour repousser la date finale du projet, les séminaristes comptent mener un plaidoyer au ministère de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale ainsi qu'auprès du gouverneur de la Banque mondiale pour la République du Congo.

L'atelier qui a eu lieu du 3 au 4 décembre a permis aux participants de réviser les programmes et d'améliorer les acquis des élèves. Ils ont planché sur la collecte des données pour la production des annuaires statistiques, l'enrôlement biométrique des enseignants, la formation des pédagogues et des directeurs d'écoles ainsi que sur la mise en place de l'assurance qualité pour le ministère de l'Enseignement supérieur. "Avec la communauté éducative, l'atelier a permis de prendre de nouveaux objectifs. Le comité de pilotage du Prassed qui se tiendra bientôt se saisira des différentes observations et analyses pour accompagner le plaidoyer qui sera mené", a indiqué Calixte Koliardo, coordonnateur du Prassed.

Au cours de l'atelier et selon les composantes du projet, les participants ont également mis en œuvre des curricula révisés du CPI jusqu'en 3e et rénové le dispositif national d'évaluation des acquis scolaires. Ils sont convenus aussi pour la formation des enseignants et des inspecteurs sur le maniement des programmes révisés.

Approuvé par le Conseil d'administration de la Banque mondiale le 28 avril 2016, le Praased est issu de l'accord de financement entre le gouvernement de la République du Congo et l'Association internationale de développement, en vue de rendre opérationnelle la stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025.

Le projet est financé à soixante-dix millions de dollars au départ mais réajusté à trente millions. Le Praased consiste à améliorer le rendement scolaire au primaire et collège ainsi qu'à renforcer la performance de certains systèmes de gestion, avec une priorité aux zones rurales et celles où les rendements scolaires sont très faibles ainsi qu'aux groupes marginalisés, notamment enfants démunis, handicapés et autochtones. "En revisitant le compte-rendu, la pertinence de vos recommandations et conclusions confirme la nécessité de les mettre en œuvre très rapidement. Soyez-en certains que ce document me servira de boussole lors des démarches que j'entreprendrai pour le Prassed tant au niveau du gouvernement de la République qu'avec la Banque mondiale ", a indiqué le ministre Jean-Luc Mouthou, de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.