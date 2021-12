Congo-Brazzaville: Pont route-rail Kin-Brazza - Les ressortissants du Kongo central réagissent

Dans un mémorandum signé par les notables Né-Kongo, les ressortissants du Kongo central ont exprimé leur " grande indignation " après avoir appris la décision du Conseil des ministres du 3 décembre au cours duquel le ministre d'État en charge du Plan a été chargé d'apprêter le dossier relatif au pont route-rail entre les villes de Kinshasa et Brazzaville, pour un dépôt urgent au Parlement en vue de la ratification de l'accord sur la construction de cet ouvrage.

Alors que des discussions sont en cours avec des partenaires pour la construction du port en eaux profondes de Banana, ainsi que la réhabilitation et la modernisation des ports de Boma, de Matadi et celui de Kinshasa, les ressortissants du Kongo central ont indiqué, dans leur memorandum:" Ces bonnes intentions ne suffisent plus pour calmer la colère de tous les ressortissants du Kongo central, car nous nous rendons compte de la mauvaise foi qui se manifeste dans le chef de nos gouvernants dans la gestion des urgences ".

Ils ont, en effet, rappelé que ce vieux projet de grande envergure qu'est le port en eaux profondes était facile à exécuter et serait déjà effectif et opérationnel si et seulement si les autorités compétentes du pays avaient voulu le concrétiser. Affirmant qu'ils connaissent les dessous des négociations entre le gouvernement congolais et les différents partenaires sur la construction du port de Banana, ils ont également dit avoir encore en tête le " Banana port papers ".

Les ressortissants du Kongo central ont rappelé, par ailleurs, la promesse faite par le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, de ne pas décider de la construction du pont entre les capitales les plus proches du monde avant la construction du port prévu à Banana. " Je n'avancerai pas sur ce projet sans l'érection du port en eaux profondes de Banana ", avait juré Félix-Antoine Tshisekedi, au cours d'une conférence de presse tenue à Bunia, dans l'est du pays.

Se demandant qui sont derrière le blocage de la réalisation de ce grand projet très bénéfique pour le développement du pays, les signataires de ce memorandum, qui disent parler au nom de tout le peuple du Kongo central, appellent à la sincérité du chef de l'État à faire un choix cornélien en référence à ses propos ci-haut évoqués. Pour eux, l'urgence s'impose pour l'érection du port en eau profonde de Banana sans aucune forme de procès. Ils ont conclu leur document par un appel à la population de cette province pour défendre ce qu'ils considèrent comme l'intérêt de cette partie du pays. " Nous demandons au caucus des députés et sénateurs ainsi qu'à la société civile du Kongo central de s'élever comme un seul homme contre la marginalisation de la province mère de notre pays ", ont-ils souligné.