Congo-Brazzaville: Jujitsu - Un tournoi marque le lancement du club Terre promise

Cinq clubs se sont affrontés, le 28 novembre dernier, à Pointe-Noire, dans le cadre d'un mini tournoi du lancement officiel du jujitsu club Terre promise.

En présence de l'initiateur du club Terre promise, Me Ted Mavoungou, responsable des clubs Eben Ezer de Brazzaville et Elite de Ngo, la compétition a permis de mettre en exergue les missions de ce club. Ce nouveau venu vise, en effet, la formation et l'instruction morale et physique des jeunes afin de les préparer à un avenir meilleur sur les plans sportif et social.

Sur le tatami, il y avait des athlètes venus de jujitsu club Tigre Master, Brutal KO, Yawara Budo, Dragon et Power. Par ordre de mérite, les athlètes ont reçu des médailles, notamment les deux premiers de chaque catégorie. " Notre vision consiste à briser les barrières ethniques et faire du jujitsu congolais une seule équipe solide et indivisible, propageant la discipline sur toute l'étendue du territoire en accordant la même chance à tout le monde ", a expliqué Me Ted Mavoungou.