Congo-Brazzaville: Développement communautaire - Diata-Château d'eau innovations souhaite créer une banque alimentaire pour la population

L'association a offert, les 4 et 5 décembre, des vivres et non-vivres aux habitants de la troisième circonscription de Makélékelé, dans le but de susciter l'engouement des personnes de bonne volonté afin de venir au secours des personnes vulnérables.

Plus de trois mille personnes ont été touchées par l'opération de distribution des produits alimentaires et autres biens de première nécessité. Elles ont symboliquement reçu du riz, des boîtes de conserve, de l'huile, du sucre, du lait concentré, des pâtes et autres.

L'association Diata-Château d'eau Innovations veut, en effet, servir d'exemple en initiant cette campagne qui permettra aux particuliers et organisations non gouvernementales d'apporter leur contribution afin de mettre en place une banque alimentaire au profit de la population. Cela mettra fin aux différents problèmes qui minent les habitants de cette partie de Brazzaville, notamment les difficultés à consommer une alimentation digne et saine.

Ce geste est la conséquence d'une analyse des membres de cette association qui estiment que le problème alimentaire et sanitaire dérange beaucoup la population.

Selon le président de Diata-Château d'eau innovations, Alban Kaky, les dons et autres legs des partenaires aux habitants de ces quartiers seront stockés aux fins de les distribuer aux plus vulnérables. Ces derniers seront enregistrés au préalable en fonction du poids de fragilité des quartiers. " Notre ambition, c'est de monter une banque alimentaire pour nos quartiers. Si les pays dits développés arrivent à le faire, nous pouvons aussi le faire. C'est juste un problème de volonté car, dans nos quartiers, il y a des gens qui jettent parfois la nourriture parce qu'il y en a trop sur la table. De l'autre côté, il y a ceux qui en cherchent. Nous voulons susciter l'envie de ceux qui en possèdent un peu d'aider ceux qui sont dans le besoin ", a expliqué Alban Kaky.

Il pense que les partenaires et personnes de bonne volonté sont les bienvenues puisque, d'après lui, chaque citoyen a toujours quelque chose à partager. Si cette première action a été réalisée aux frais de l'association, son président souhaite que celles qui seront menées en fin décembre et de début janvier connaissent la participation des autres organisations humanitaires puisque la banque alimentaire permettra aux donateurs de déposer ce qu'ils possèdent en trop.

Les habitants ont de leur côté manifesté leur engagement à soutenir et accompagner ce projet qui leur est directement destiné. "Ce jeune est plein d'initiatives et il travaille vraiment pour le bien de la communauté. Contrairement aux hommes politiques qui viennent nous distraire, cette association nous propose des projets ambitieux. Ici, chacun de nous est, en quelque sorte, actionnaire et c'est nous qui gérons le projet ", a indiqué un habitant du quartier Ngangoni. Créée en juillet 2016, Diata-Château d'eau innovations est une association qui milite pour le bien-être de la communauté en développant l'esprit d'initiative, de travail en commun et de collaboration. Elle évolue dans les domaines sociaux et économiques.