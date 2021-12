Congo-Kinshasa: CAF-C2 - Mazembe en phase de groupes, DCMP et Maniema Union débarqués

Un seul club de la République démocratique du Congo a accédé à la phase de groupes de la 19e édition de la Coupe de la Confédération. Il s'agit du Tout puissant Mazembe de Lubumbashi.

Le club noir et blanc du Grand Katanga a imposé, le 5 décembre, au Peter-Mokaba Stadium de Polokwane un nul de zéro but partout à la formation de Marumo Gallants (Tshakhuma Tsha Madzivhandila) d'Afrique du Sud, en barrage de la compétition africaine interclubs de football. Au match aller, les protégés du président sponsor Moïse Katumbi Chapwe s'étaient imposés à domicile par un but à zéro, marqué contre son camp par le défenseur Lehlohonolo Nonyane, à la 45e mn.

L'équipe entraînée par le technicien français Franck Dumas sera donc au rendez-vous de la phase des poules de la C2 africaine. Mais ce ne sera pas le cas du Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa et de Maniema Union de Kindu. Les deux clubs n'ont pas dépassé les barrages de la Coupe de la Confédération.

Battu au match aller au stade Se-Seyni-Kountché de Niamey par zéro but à deux par l'US Gendarmerie du Niger, des réalisations de Wilfried Gbeuli (48e mn) et Hinsa Issoufou (73e mn), le club vert et blanc de Kinshasa n'a pas réussi la remontada, n'ayant marqué qu'un seul but, œuvre de William Likuta Luezi à la 53e mn.

Mais à la fin de la partie, quelques supporters se sont rués sur le premier assistant de l'arbitre du match pour avoir refusé un but d'un attaquant du DCMP en position litigieuse. Cet incident ne restera certainement pas impuni. La Confédération africaine de football va sévir dans les joueurs qui viennent.

Enfin, l'AS Maniema Union n'a pas opéré de miracle au stade du 30-juin du Caire face à Pyramids FC d'Egypte. Déjà battu à domicile au stade des Martyrs de Kinshasa par zéro but à un (but de Mahmoud Wadi à la 25e mn), le club de Kindu s'est incliné par la même marque. Ibrahim Abdel a marqué le but du club égyptien à la 36e mn, scellant une qualification quasiment acquise depuis une semaine à Kinshasa.

C'est donc le Tout-Puissant Mazembe qui reste le seul club congolais encore en lice en compétition africaine interclubs, débarqué de la Ligue des champions, mais continuant en C2. Tour à tour, V.Club en Coupe de la Confédération, Maniema Union en Ligue des champions et en C2, et enfin, DCMP en C2 ont été éliminés.