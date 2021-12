Mali: Point sur la situation des activités du CICR à la sous-délégation de Kidal

communiqué de presse

Bamako - Dans ses opérations à travers le monde, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) suit des standards professionnel et procédures financières strictes qui lui permettent de poursuivre sa mission humanitaire avec la plus grande efficacité. Afin de respecter ces procédures et d'harmoniser ses opérations au Mali, le CICR a entamé un processus d'externalisation du service de gardiennage dans la sous-délégation de Kidal. Cette pratique est similaire à ce qui existe dans ses structures de Bamako, Mopti, Tombouctou, Ménaka et partiellement de Gao.

À la suite de cette décision, le personnel concerné a soulevé des objections que le CICR a prises en compte et discutées avec les parties concernées afin de répondre à toutes les préoccupations. Cela a amené à un arrêt momentané des activités du CICR dans la région. Le temps de clarifier certains points.

La sous-délégation de Kidal a repris ses opérations et poursuit le dialogue avec les membres du staff concernés ainsi que les autorités et personnalités locales.

Le CICR qui œuvre pour les victimes des conflit et violence armée, est très engagé pour le bien-être de ses collaborateurs. Il réitère son engagement au profit des populations affectées par le conflit au Mali.

Le CICR remercie les autorités, la population et ses collaborateurs de Kidal pour la confiance et l'acceptation qu'ils lui ont toujours manifesté dans la mise en œuvre de son mandat. Il compte sur la collaboration de toutes et de tous pour maintenir ses opérations dans un climat apaisé.