Togo: Le Gouvernement maintient sa position, la CET prend des dispositions

Démontrant toujours son opposition à la présentation du pass vaccinal ou du test PCR négatif datant de moins de 72h, une décision qui entrera en vigueur à partir du 10 décembre prochain, l'Eglise Catholique invite ses fidèles à s'abstenir de toutes réactions violentes et à faire recours à la prière.

Pour ne pas se livrer à un bras de fer avec les autorités administratives, la Conférence des Evêques du Togo ont étalé quelques instructions aux chrétiens catholiques.

" Nous vous invitons à ne pas entrer dans une logique d'affrontement, à vous abstenir de toute réaction susceptible de susciter des troubles ou des violences dont la responsabilité serait à tort attribuée à l'Eglise " a indiqué la CET ce lundi.

Et de poursuivre " Nous invitons les fidèles qui auront été empêchés d'accéder à l'intérieur des chapelles et des églises, à suivre dans le calme et la ferveur, les célébrations à partir du dehors "

Et s'il y'a mieux à faire, les Prélats convient les fidèles catholiques à observer trois jours de prières les mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9, un jour de jeûne le vendredi 10 décembre, pour la conversion des cœurs et la manifestation de la gloire de Dieu ".

Ces jours d'appel au secours au Seigneur, comporteront la célébration de messe, l'exposition du Très Saint Sacrément le jeudi, le chemin de croix le vendredi et la prière du chapelet à ces intentions.

A noter, les Évêques ont exprimé clairement leur désaccord à l'égard de cette décision du contrôle de pass vaccinal devant les églises, raison pour laquelle aucun membre de la communauté n'a été envoyé pour participer à la formation.