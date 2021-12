Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - 302 400 doses de vaccin vont être fournies à la RCI

La Fondation Mastercard, et le Centre de contrôle et de prévention des maladies en Afrique (Cdc Afrique) ont annoncé conjointement que 302 400 doses de vaccin Johnson & Johnson contre le Covid-19, commandés dans le cadre de l'initiative "Sauver des vies et les moyens de subsistance", ont commencé à être livrées à la Côte d'Ivoire.

Ces vaccins dont la livraison a commencé il y a juste quelques jours, précise une note de presse de la Fondation Mastercard, seront distribués par l'Unicef. Cette expédition fait partie de la première tranche de vaccins à livrer dans le cadre de l'initiative "Sauver des vies et les moyens de subsistance", grâce à laquelle s'est fait l'achat de vaccins pour plus de 65 millions de personnes en Afrique.

En effet, lancé en juin 2021, le partenariat de 1,5 milliard de Dollars (868 milliards de FCfa) vise à faciliter la vaccination de millions de personnes sur le continent, à développer une main-d'œuvre pour la fabrication de vaccins et à renforcer la capacité du Cdc Afrique à superviser une campagne de vaccination historique et à répondre efficacement aux futures épidémies.

" La livraison opportune de ces vaccins souligne l'efficacité de "the African vaccine acquisition trust". En collaboration avec le Cdc Afrique et de multiples d'autres organisations, la Fondation Mastercard soutiendra le déploiement des vaccinations à des millions de personnes sur le continent africain bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour augmenter de toute urgence les taux de vaccination. Nous appelons tous les acteurs à se mobiliser pour sauver des vies et à renforcer les moyens de subsistance en Afrique ", a déclaré Reeta Roy, Pdg de la Fondation Mastercard.

Pour sa part, le Dr John Nkengasong, directeur du Cdc Afrique, s'est félicité de la bonne dynamique de vaccination en Afrique. " L'effort de vaccination à l'échelle du continent s'accélère régulièrement. En septembre, la première tranche de vaccins achetés par l'Avat a commencé à être distribuée dans 39 pays. Nous annonçons maintenant la livraison des vaccins achetés dans le cadre de l'initiative "Sauver des vies et les moyens de subsistance" et nous travaillons d'arrache-pied sur le terrain pour obtenir la vaccination effective des populations, ce qui est la mesure ultime du succès ", a-t-il déclaré.

L'achat des vaccins, explique le Dr John Nkengasong, s'est fait grâce à un accord historique négocié par the African vaccine acquisition trust (Avat) au début de l'année pour l'achat de 400 millions de vaccins Johnson & Johnson, ainsi qu'un accord plus récent pour l'achat de 50 millions de vaccins Moderna.

La Fondation Mastercard, quant à elle, financera l'achat de 57 millions de vaccins Johnson & Johnson et environ 17 millions de vaccins Moderna.

Le mécanisme Avat, rappelons-le, a été créé pour permettre aux pays africains de mettre en commun leurs ressources afin d'acheter directement des vaccins à des prix réduits. Grâce à ce mécanisme soutenu principalement par la Fondation Mastercard, l'Afrique a obtenu suffisamment de doses pour vacciner 450 millions de personnes d'ici à septembre 2022.