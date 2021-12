Cote d'Ivoire: Gestion des grands projets de BTP - L'INP-HB et PFO Africa renforcent la main-d'œuvre en nombre et en qualité

Vingt-deux (22) diplômés en Master professionnel de Management des grands projets de construction (Mp-Mgpc) ont reçu leur parchemin, le 2 décembre, à l'hôtel Tiama, à Abidjan-Plateau.

Ces nouveaux experts en gestion des projets complexes et structurants en construction, ont obtenu leur sésame après 12 mois de formation dont six mois de théorie à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-Hb) de Yamoussoukro et six autres mois de pratique au sein de Pfo Africa.

En effet, ce programme de formation qui en est à la deuxième promotion, est le fruit d'un partenariat entre l'Inp-Hb et Pfo Africa, permettant de former des professionnels aptes à gérer de grands projets de construction. Il est financé entièrement par Pfo Africa.

En tant que parrain de cette 2e promotion, le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, ancien directeur général de l'Inp-Hb, a félicité les nouveaux diplômés et a salué ce partenariat qui " contribue à l'adéquation formation-emploi. Ce qui permet de régler de façon durable la question de l'employabilité des diplômés ".

S'adressant aux impétrants, l'administrateur général adjoint de Pfo Africa, Clyde Fakhoury, a relevé le gros besoin de compétences transversales dans le secteur du Btp. " Nous, entreprises du Btp, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de jeunes talents qui, au-delà de l'aspect technique du métier, ont acquis le leadership, la capacité de prise de décision et d'initiative, la gestion d'équipe, l'anticipation, la coordination. Tout cela s'apprend et c'est bien là l'objectif de ce master ", a-t-il indiqué.

Il a aussi salué le leadership et la vision du Président Alassane Ouattara qui ont permis de mettre le pays tout entier en chantier. " Grâce à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara et l'action portée quotidiennement par son gouvernement, la Côte d'Ivoire est en chantier. Je parle de grands et structurants chantiers comme la création de nouvelles voies, d'autoroutes, de ponts, de logements, d'hôpitaux, l'accès à l'eau potable et la rénovation du magnifique patrimoine immobilier de l'État, des stades, des universités, le grand parc d'exposition d'Abidjan, la plus grande tour d'Afrique... En tout cas, on sent partout une Côte d'Ivoire qui est en marche, en développement ", a-t-il argué.

Prévue pour une durée de trois ans, la convention de partenariat entre Pfo Africa et l'Inp-Hb est appelée à être reconduite. Et ce, pour continuer à offrir à la Côte d'Ivoire des managers capables de gérer tous les grands projets.