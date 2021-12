Sénégal: Mohamed Bazoum, Cyril Ramaphosa, Emballo Sissoko, Florence Parly au forum Paix et Sécurité de Dakar

Le Chef de l'État nigérien était du 5 au 6 décembre 2021 l'hôte du Président Mohamed El GHAZOUANI où il a participé au "Sommet de Nouakchott sur l'Education au Sahel ".

L'éducation et la sécurité sont au centre des préoccupations du premier quinquennat du Président Mohamed BAZOUM, inscrites parmi les priorités de son action politique et de sa gouvernance.

En proie à une crise sécuritaire récurrente, les pays du Sahel sont dans un étau de feu depuis 2012. Cette brûlante thématique est au centre des discussions entre les Chefs d'État, invités du Président Macky SALL à l'occasion d'un forum sur la Paix et la Sécurité qui s'est ouvert ce lundi dans la capitale sénégalaise.

Le sommet, qui se déroule en deux blocs de discussions avec deux plénières, mènera des réflexions sur les " enjeux de stabilité post Covid-19 : défis sécuritaires et nouvelles menaces " et " consolider la Paix et la Sécurité en Afrique pour favoriser l'émergence ", permettra aux panels et personnalités présentes d'avancer les solutions concrètes.

Ainsi plusieurs sujets seront abordés durant la première partie de l'événement comme la santé, la jeunesse, la cybersécurité et le développement. La seconde partie se concentre sur la coopération en matière de sécurité entre les nations africaines, la lutte contre l'extrémisme violent, ainsi que la surveillance et le contrôle des zones maritimes.

Le Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, ou Forum de Dakar, rassemble chaque année depuis 2014 des chefs d'État et de gouvernements, des partenaires économiques et industriels et des représentants de la société civile. Cette année verra la participation outre du président Mohamed BAZOUM, de Cyril RAMAPHOSA, de la République d'Afrique du sud, de Umaro Sissoco EMBALÓ de Guinée-Bissau ou des ministres comme Florence PARLY, Ministre des Armées française notamment.

Le chef de l'Etat nigérien est accompagné dans cette visite de travail au Sénégal par :M. Hassoumi MASSOUDOU, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération ;

- M. Ibrahim SANI ABANI, Directeur de cabinet du Président de la République ;

- M. Oumar MOUSSA, Directeur de cabinet adjoint en second du Président de la République.