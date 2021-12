Maroc: PSG - Achraf Hakimi préfère ne pas faire attention aux critiques

Au Paris Saint-Germain, difficile de ne pas être face aux critiques. En dépit de sa première place au classement de la Ligue 1 et de sa qualification pour le tour suivant de la Ligue des champions, le club n'est pas épargné par des critiques venant de partout, notamment sur le contenu de son jeu.

Joueur du club parisien depuis l'été dernier, Achraf Hakimi préfère ne pas faire attention à ces critiques.

" Les gens critiquent toujours, que l'on joue bien ou mal. On respecte les critiques mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs et il faut s'entendre. On essaie de mettre en pratique les consignes de l'entraîneur. Cela demande du temps et il faut être patient avec ça. Petit à petit, on va bien améliorer le jeu et comme ça tout le monde prendra plus de plaisir ", a déclaré le Marocain en conférence de presse, à la veille du match contre le FC Bruges en Ligue des champions.

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le PSG n' a rien à perdre contre les Belges. Toutefois, Hakimi veut l'emporter.

" L'objectif c'est de gagner et d'arriver avec les trois points. C'est un match de Ligue des champions, tout le monde veux les jouer. C'est le même objectif pour tous les matches, gagner les trois points. Il n'y a aucune revanche. C'est un match en plus de Ligue des champions. On veut marquer les trois points et profiter du match. J'avais déjà joué contre eux à Dortmund. C'est un bon club avec de bons joueurs. Quand ils sont chez eux, ils sont très forts. Demain ce sera un match de qualité ", a-t-il déclaré dans des propos repris par Canal-Supporters.