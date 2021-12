Cote d'Ivoire: Journées de la Fonction publique - Anne Ouloto veut mettre en lumière les atouts de l'administration ivoirienne

Une tribune de promotion et de valorisation de l'administration publique et de ses principaux animateurs que sont les fonctionnaires et les agents de l'État. C'est la quintessence des Journées de la Fonction publique (Jfp) qu'organise, du 13 au 17 décembre, le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration (Mfpma) à Abidjan.

Cet événement, placé sous la présidence du Premier ministre Patrick Achi, marque la volonté de la première responsable du département, Anne Désirée Ouloto, de mobiliser les Ivoiriens autour de leur administration publique.

L'administration publique est en effet sous les critiques de nombreux Ivoiriens qui, à tort ou à raison, décrient la qualité et l'efficacité des services et le professionnalisme des agents. Des agents qui, eux-mêmes, semblent s'accommoder de cette étiquette.

Pour y remédier durablement, Anne Ouloto investie des charges de Mfpma depuis le 6 avril 2021, s'est donné pour mission d'agir et de mettre davantage en lumière les atouts de l'administration publique ivoirienne. Ce, à travers la promotion de l'action publique qui impacte la vie des populations et la valorisation des fonctionnaires et agents de l'État qui, en réalité, contribuent au développement économique et social de la Côte d'Ivoire.

C'est dans cette perspective qu'ont lieu les Journées de la Fonction publique ivoiriennes calquées sur le modèle de celles initiées par les Nations unies. L'évènement sera meublé de panels de haut niveau, de journées portes ouvertes, de visites de stands et d'ateliers cliniques.

Il y aura également des cérémonies éclatées de décoration de fonctionnaires et agents de l'État et le baptême des 54e et 55e promotions des élèves de l'École nationale d'administration (Ena).

Ces journées donneront aussi lieu à des rencontres entre les populations et les agents des services publics. Les échanges vont porter, entre autres sur une meilleure connaissance par les populations du service public, l'impact de l'action publique sur leur vie et la perception de la qualité et de l'engagement des fonctionnaires au service des usagers.