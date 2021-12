Mali: Strasbourg - Ibrahima Sissoko ambitieux mais pas prétentieux

Strasbourg marche sur l'eau ces derniers temps. Le Racing l'a une nouvelle fois démontré dimanche en battant l'OGC Nice à l'extérieur (0-3) à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1.

Sixième du championnat avec 26 points, à seulement trois points du podium, le club alsacien peut rêver. Mais pour Ibrahima Sissoko, il n'y a pas de raison de s'enflammer.

" En ce moment, on est sur une bonne phase, on enchaîne les bons matchs. Cela fait deux victoires d'affilée et c'est bien pour nous. C'est bon à prendre. Maintenant, on va essayer de bien finir l'année et de continuer comme cela. Je ne sais pas si les ambitions sont à la hausse. On va continuer à faire ce que l'on fait depuis le début de la saison et nous battre avec nos armes. On va aussi continuer à titiller ceux qui sont en haut. Mais on n'oublie pas et on ne va pas faire n'importe quoi, on va rester le Strasbourg que l'on aime même si on rêve tous d'être plus haut. On est ambitieux mais sans être prétentieux ", a déclaré le joueur élu " joueur du mois de novembre " au micro de Canal + Décalé